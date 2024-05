Spis treści: 01 Wymiary i waga dla bagażu podręcznego do samolotu

02 Wymiary i waga dla bagażu rejestrowanego do samolotu

03 Czego nie wnosić w bagażu podręcznym do samolotu?

Zbliżają się wakacje. Przed podróżą samolotem, warto poznać zasady dotyczące bagażu. Każda linia lotnicza ma swoje specyficzne wymagania. Dotyczy to wagi, wymiarów i rodzaje bagażu.

Bagaż podręczny to ten, który możesz zabrać ze sobą na pokład samolotu. Zwykle obejmuje on małą torbę lub plecak, który mieści się pod siedzeniem lub w schowku nad głową. Bagaż rejestrowany to ten, który pasażer musi nadać podczas odprawy na lotnisku. Jest on przechowywany w luku bagażowym samolotu. To zazwyczaj duża walizka.

Możemy jeszcze spotkać się z pojęciem nadbagażu (gdy waga lub wymiary zostały przekroczone) - wtedy niezbędne może się okazać wniesienie dodatkowej opłaty. Odrębnym opłatom i zasadom może też podlegać też sprzęt specjalistyczny, np. sportowy czy muzyczny. Przedmioty mogą też podlegać odrębnym zasadom i opłatom.

W tym artykule skupimy się jednak na najbardziej popularnych bagażach i przewoźnikach, z których korzystają Polacy.

Wymiary i waga dla bagażu podręcznego do samolotu

Wizz Air ma dwa rodzaje bagażu podręcznego. Ten mały, który mamy zawsze w cenie biletu, nie może przekroczyć rozmiarów: 40 cm x 30 cm x 20 cm. Duży bagaż podręczny (za dopłatą) może mieć wymiary 55 cm x 40 cm x 23 cm.

Podobny podział stosuje Ryanair. Mały bagaż podręczny może mieć wymiary do 40 cm x 20 cm x 25 cm. Jest też możliwość zabrania za dopłatą dużej walizki podręcznej o wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm zależy od wykupionego pakietu.

Polskie Linie Lotnicze LOT mają jeden rozmiar bagażu podręcznego - wymiary nie mogą przekraczać 55 cm x 40 cm x 23 cm, a waga 8 kg. Identyczne wymiary i wagę bagażu podręcznego moga zabrać na pokład samolotu pasażerowie podróżujący Lufthansą.

Z kolei polski przewoźnik czarterowy Enter Air zezwala na zabranie bagażu podręcznego o wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm i maksymalnej wadze 5 kg.

Zdjęcie Bagaż podręczny możemy zabrać na pokład samolotu. Waga i wymiary różnią się w zależności od linii lotniczej. / 123RF/PICSEL

Wymiary i waga dla bagażu rejestrowanego do samolotu

Wizz Air dopuszcza bagaż rejestrowany o wadze do 10 kg (55 x 40 x 23 cm), 20 kg lub 32 kg, zależnie od wykupionej opcji.

Ryanair oferuje opcje bagażu rejestrowanego ważącego 10 kg lub 20 kg.

Standardowy bagaż rejestrowany w PPLL LOT może ważyć do 23 kg, a jego sumaryczne wymiary (wysokość + szerokość + głębokość) nie powinny przekraczać 158 cm. Identyczna waga i wymiary bagażu rejestrowanego obowiązują w Lufthansie (do 23 kg i suma wymiarów do 158 cm).

Enter Air, czyli polski przewoźnik czarterowy akceptuje bagaż rejestrowany o wadze do 20 kg.

Przygotowując się do lotu z jednym z wymienionych przewoźników, zawsze warto sprawdzić najnowsze informacje dotyczące polityki bagażowej na ich oficjalnych stronach internetowych. Zasady dotyczące bagażu mogą ulec zmianie, a dodatkowe opłaty mogą być stosowane w zależności od specyfiki biletu lub kierunku podróży.

Zaplanowanie odpowiedniego bagażu z wyprzedzeniem pomoże uniknąć stresu w dniu podróży i potencjalnych dodatkowych kosztów za nadbagaż. Pamiętaj także o zabezpieczeniu wszystkich cennych przedmiotów i niezbędnych leków w bagażu podręcznym, aby mieć do nich dostęp przez całą podróż.

Czego nie wnosić w bagażu podręcznym do samolotu?

Przed podróżą samolotem ważne jest, aby dokładnie sprawdzić, czego nie wolno wnosić na pokład. Oto lista przedmiotów, które zazwyczaj są zakazane: