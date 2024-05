Spis treści: 01 Jaki bagaż jest darmowy w Wizzair?

02 Bagaż podręczny Wizzair - mała walizka do samolotu

03 Duża walizka Wizzair. Bagaż rejestrowany

04 Dopłata za nadbagaż Wizzair

Jaki bagaż jest darmowy w Wizzair?

Linie lotnicze Wizzair (podobnie jak Ryanair) pozwalają pasażerom wziąć ze sobą jeden przedmiot osobisty na pokład za darmo. To niewielka torebka, plecak lub torba na laptop o wymiarach 40 x 30 x 20 cm i maksymalnej wadze do 10 kilogramów. Jest to mały bagaż podręczny, który przejdzie z nami kontrolę bezpieczeństwa i weźmiemy go ze sobą na pokład.

Warto pamiętać, że bagaż ten (przedmiot osobisty) umieścimy pod fotelem przed nami. Musi się tam zmieścić i nie będziemy mogli schować go do schowka nad głowami. Jest niewielki i nie pozwoli nam na spakowanie wielu rzeczy, ale przynajmniej jest darmowy. Niezależnie od taryfy naszego biletu i tak będziemy mogli wziąć ze sobą jeden przedmiot osobisty. Za każdy inny bagaż musimy jednak dopłacić.

Bagaż podręczny Wizzair - mała walizka do samolotu

Nieco więcej będziemy mogli spakować do walizki kabinowej, którą również zabierzemy na pokład. To drugi bagaż podręczny w Wizzair, który możemy zabrać ze sobą. Walizka do samolotu Wizzair musi mieć wymiary nieprzekraczające 55 x 40 x 23 cm i waży do 10 kilogramów. To standardowa walizka na kółkach, którą dostaniemy w wielu sklepach z tego rodzaju akcesoriami.

Taki bagaż jest dodatkowo płatny i nie zawiera się w podstawowej cenie biletu. Aby móc zabrać walizkę kabinową do samolotu Wizzair, podczas zakupu biletu musimy dopłacić do opcji WIZZ Priority. To pozwoli nam na zabranie dodatkowego bagażu, a także umożliwi szybsze wejście na pokład. Taka walizka jest chowana do schowka nad głową.

Duża walizka Wizzair. Bagaż rejestrowany

Trzeci rodzaj bagażu to walizka rejestrowana. Wizzair wyszczególnia kilka rodzajów takich walizek ze względu na wagę. Bagaż nadawany może mieć (zależnie od taryfy) 10, 20, 26 lub 32 kilogramy. Rozmiar walizki rejestrowanej w liniach Wizzair nie może przekraczać 149 x 119 x 171 cm.

Ta walizka jest nadawana na stanowisku odprawy. Pracownicy linii lotniczych oznaczają ją specjalnym wydrukiem, po czym bagaż jest transportowany do luku bagażowego samolotu. Nie przechodzi z nami kontroli bezpieczeństwa i możemy do takiej walizki spakować np. płyny w większych opakowaniach, niż ma to miejsce w przypadku bagażu podręcznego.

Dopłata za nadbagaż Wizzair

Podczas pakowania poiwnniśmy dokładnie sprawdzić, czy nasz bagaż (np. walizka rejestrowana) nie jest za ciężki. Jeżeli mamy limit do 20 kilogramów, to każdy kilogram nadbagażu będzie wiązać się z dodatkową dopłatą. W przypadku linii Wizzair to około 44 złote za każdy kilogram. Łatwo można policzyć, że jest to dla nas nieopłacalne.

To samo tyczy się wymiarów bagażu lub wzięcia na pokład złej walizki. Jeżeli zjawimy się pod bramką z walizką kabinową, choć nie mieliśmy jej wykupionej, to pracownicy przewoźnika będą nam kazali nadać bagaż do luku. To spory i dodatkowy koszt, który niekiedy może znacznie przewyższać cenę samego biletu. Warto dokładnie sprawdzić, co gwarantuje nam nasz bilet.

