Co zwiedzić we Włoszech? "Najpiękniejszy ogród na świecie" znów otwarty

Ninfa to średniowieczna osada we Włoszech, w pobliżu Cisterna di Latina i Sermoneta w Lacjum, blisko Rzymu. Osada była zamieszkana od VIII do XIV wieku, a następnie popadła w ruinę. Nie uległa jednak zapomnieniu. Na terenie dawnej miejscowości, wśród pozostałości murów, wież i kościołów utworzony został bowiem park krajobrazowy, który dziś nazywany jest botanicznym rajem i cieszy się tytułem jednego z najpiękniejszych tego typu obiektów w Europie.

To, jak prowadzone są ogrody Ninfy zyskało uznanie, m.in. redakcji Washington Post. Uznali, że urok założenia wykracza poza wszelkie granice: Ninfa została nazwana najpiękniejszym ogrodem na świecie. Park jest też wspierany przez World Wildlife Fund (WWF), który zaliczył go do swoich oaz. Obecnie Fondazione Roffredo Caetani opiekuje się parkiem i ruinami, kontynuując dzieło rodziny Caetanich. Wkrótce ten niezwykle popularny wśród turystów park, który zyskał uznanie znawców oraz podróżników z całego świata, zostanie ponownie otwarty. Jakie są godziny zwiedzania, co można tam zobaczyć, ile kosztuje bilet i jak się tam dostać?

Blisko Rzymu znajduje się wyjątkowe miejsce. Ninfa zachwyca

Dziś Ninfa jest parkiem krajobrazowym i włoskim pomnikiem przyrody. Giardino di Ninfa zawdzięcza swoją strukturę pomysłowi i wyczuciu członków rodziny Caetanich, którzy przez dziesięciolecia pracowali nad jego rozwojem. Prace modernizacyjne rozpoczęto na początku XX wieku. Prowadził je na początku Gelasio Caetani, a kontynuowała je Margherita Chapin i Lelia Caetani Howard. Teraz park faktycznie wygląda jak oaza nimf.

Teraz na obszarze ponad 8 ha można podziwiać piękną i zróżnicowaną roślinność - jest tu ponad 1300 gatunków roślin, wśród których schronienie znalazło wiele zwierząt. Zaobserwowano występowanie ponad 100 gatunków ptaków. Uroku miejscu dodają rozmaite pozostałości średniowiecznej zabudowy wraz z i innymi atrakcjami. Park jest bowiem inspirowany osiemnastowiecznymi ogrodami angielskimi, z elementami takimi jak ruiny, groty, jeziorka i strumyki.

Ogród Ninfa we Włoszech jest jednym z najpiękniejszych w Europie. Jak tam dotrzeć?

Ten punkt na mapie jest bardzo polecany na wycieczkę osobom, które wybierają się do Włoch, przede wszystkim do Rzymu, ze względu na niewielką odległość od centrum Wiecznego Miasta. Położony zaledwie godzinę drogi od Rzymu park zachwyca i pozwala na głęboki relaks. Z Rzymu można się tam dostać autem, busem i pociągiem. Parkzostanie ponownie otwarty już w sobotę 22 marca. Od tego momentu zwiedzający będą mogli podziwiać piękne założenie w każdy weekend oraz niekiedy także w wybrane dni tygodnia.

Od marca do czerwca zwiedzanie odbywa się od godziny 9 do 18, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja biletów. Oprowadzanie trwa godzinę, a w wybranych godzinach przewodnik opowiada w języku angielskim. Dostępność biletów oraz wszystkie godziny otwarcia można sprawdzić na oficjalnej stronie ogrodów. Koszt wejściówki to 15,75 euro, dzieci do lat 12 pod opieką opiekuna zwiedzają bezpłatnie. Można zabrać ze sobą także psa, wystarczy mieć go na smyczy i po nim sprzątać. Przy wyjściu z ogrodu znajduje się ponadto bar z punktem gastronomicznym. Wizytę w ogrodzie warto połączyć ze zwiedzaniem średniowiecznej fortecy - Zamku Caetani w Sermonecie, która uchodzi za jedno z najpiękniejszych miasteczek średniowiecznych we Włoszech.

