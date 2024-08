Nowa atrakcja w polskim uzdrowisku. Pierwsi chętni już skorzystali

W Polsce znajduje się wiele obszarów, których unikalne walory sprawiają, że powstały tam uzdrowiska oferujące różnego rodzaju zabiegi. Kilka takich miejsc znajduje się np. w Małopolsce.

Wpływ mają na to między innymi obecne tam lecznicze wody, które wykorzystuje się np. do kąpieli, inhalacji oraz picia. Regularnie obiekty te poszerzają swoją ofertę, a także dochodzi do rozbudowy założeń i wprowadzaniu nowych atrakcji.

Popularne uzdrowisko w Małopolsce

Tak jest właśnie w przypadku uzdrowiska położonego w malowniczym otoczeniu szczytów Beskidu Sądeckiego — w Krynicy-Zdroju. Niedawno w tym popularnym mieście uzdrowiskowym obchodzono 5. rocznicę powstania wieży widokowej ze ścieżką w koronach drzew, a zaledwie kilka dni później doszło do otwarcia nowej atrakcji.

Najnowsza inwestycja Krynicy-Zdroju kosztowała łącznie prawie 20 milionów złotych. Pierwsi zainteresowani kuracjusze oraz turyści już mogli przetestować nowy obiekt, ponieważ amfiteatr został zagospodarowany w ramach 57. Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju. Dotychczas wydarzenia tego typu odbywały się na rozkładanej scenie, dlatego budowa amfiteatru stanowi dla uzdrowiska znaczącą zmianę.

Wyczekiwana atrakcja w Krynicy. Pierwsi chętni już skorzystali

Amfiteatr znajduje się w Krynicy przy ulicy Nikifora Krynickiego, w pobliżu dolnej stacji kolejowej na Górę Parkową. Inwestycja nawiązuje stylem do zabytkowych willi, które mieszczą się przy Bulwarach Dietla. Scena nowego amfiteatru ma powierzchnię 100 m², a na widowni przybytku zasiąść może jednocześnie tysiąc osób — w tym trzysta miejsc znajduje się w części zadaszonej. Choć w przybytku odbyło się już wiele koncertów w ramach wspomnianego festiwalu, to na kuracjuszy i turystów czeka jeszcze jedna okazja do hucznego świętowania oddania inwestycji do użytku — otwarcie będzie miało miejsce 23 sierpnia.

- Serdecznie zapraszam do nowo otwartego amfiteatru, który otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Na jego scenie już od 11 sierpnia odbywają się wydarzenia związane z 57. Festiwal im. Jana Kiepury. Koncert fetujący otwarcie tej długo oczekiwanej w Krynicy inwestycji odbędzie się w piątek, 23 sierpnia. Swoją obecnością zaszczyci nas zespół Kroke — przekazał Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju.

Krynica-Zdrój to piękne uzdrowisko z kilkoma sanatoriami

Małopolska miejscowość uzdrowiskowa zyskała sławę na całym świecie ze względu na lecznicze właściwości obecnych tam wód i malownicze położenie oraz dobrze funkcjonujące sanatoria. „Krynica-Zdrój jest uznawana za najpiękniejsze uzdrowisko w polskich górach. To tutaj, w głębi ziemi, powstały krynickie wody mineralne i lecznicze”, można przeczytać w informatorze.

Profil leczenia w Krynicy-Zdroju obejmuje choroby układu nerwowego, schorzenia reumatologiczne, choroby górnych dróg oddechowych, trawienia, nerek i dróg moczowych, krwi i układu krwiotwórczego, a także cukrzycę i szereg chorób kobiecych.

W Krynicy można znaleźć wody lecznicze Jan, Słotwinka czy Zuber, które wykorzystuje się do balneoterapii, czyli działu fizjoterapii, który obejmuje rehabilitację z użyciem właśnie takich wód. Leczenie uzdrowiskowe wiąże się zarówno z kąpielami i innymi zabiegami, jak i piciem wód zdrojowych.

Pijalnie wód w Krynicy

W ramach pobytów sanatoryjnych w Krynicy, rehabilitacji oraz po prostu urlopu czy weekendowego wypadu można skorzystać z różnych walorów uzdrowiska, zwiedzić atrakcyjnie położone miasto i okoliczne szlaki, oraz skosztować wód zdrojowych. Obecne w Krynicy-Zdroju pijalnie, to:

Pijalnia Główna , centrum uzdrowiska przy deptaku. Wody: Zdrój Główny, Jan, Kryniczanka, Słotwinka, Zuber II i Tadeusz.

, centrum uzdrowiska przy deptaku. Wody: Zdrój Główny, Jan, Kryniczanka, Słotwinka, Zuber II i Tadeusz. Pijalnia w Starym Domu Zdrojowym przy deptaku. Woda Mieczysław.

przy deptaku. Woda Mieczysław. Pijalnia w Parku Zdrojowym , dolina potoku Palenica. Wody Jan i Józef.

, dolina potoku Palenica. Wody Jan i Józef. Pijalnia w Parku Słotwińskim. Woda Słotwinka.