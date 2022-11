Koloseum od wielu lat zaskakuje swoją historią. Tym razem w kanałach ściekowych odkryto mnóstwo szczątków niewielkich psów, których wygląd był zbliżony do dzisiejszych jamników. Rasa ta mogła być stworzona, by walczyć z dużo większymi zwierzętami, jak np. niedźwiedzie oraz do wykonywania akrobacji, ujawnił The Telegraph

Znaleźliśmy wiele kości psów, które były podobne do współczesnego jamnika. powiedziała Alfonsina Russo, dyrektor Koloseum w rozmowie z The Telegraph

- Miały mniej niż 30 centymetrów wzrostu. Sądzimy, że mogły być używane do wykonywania akrobatycznych sztuczek tak jak dziś w cyrku. Być może były używane jako część inscenizowanych polowań lub nawet przeciwko na przykład niedźwiedziom. Nie wiemy na pewno - dodała Russo

Walki zwierząt w Koloseum

Nie tylko walki gladiatorów były chętnie oglądane przez starożytnych Rzymian. Widzów przyciągały także walki lub akrobacje różnych zwierząt zwane Venatio. Szczątki znalezione przez badaczy były przodkami współczesnych jamników - rasy, która pojawiła się na początku XVIII w. w Niemczech w celu przeszukiwania nor i polowania na borsuki.

Oprócz "jamników" w Koloseum odnaleziono także kości większych psów, lampartów, lwów, niedźwiedzi i strusi.

Podczas badań odkryto również "pamiątki" po widzach

Niezwykłych odkryć w kanałach dokonano dzięki rocznym badaniom Koloseum. W ich trakcie przekopano 70 metrów odpływów i kanałów pod amfiteatrem, który mógł pomieścić 50 tys. widzów. Taka widownia pozostawiła również wiele pozostałości po sobie.

Przekąski w kinie, cyrku czy w trakcie innych imprez to nie wymysł współczesności. Już starożytni Rzymianie lubili sobie przegryzać co nieco podczas oglądania krwawych widowisk. Ich pozostałości również zostały odkryte przez badaczy. Były to m.in. owoce, orzechy i oliwki. Znaleziono także ponad 50 brązowych monet oraz jedną srebrną, która upamiętniała rządy cesarza Marka Aureliusza (ok. 170 - 171 r. n.e.).

