Znaleźli zęby sprzed 11 tys. lat. "Zdradziły" ludzi neolitu

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Naukowcy Uniwersytetu Durham uzupełnili braki w naszej wiedzy na temat życia pierwszych rolniczych społeczności. Wykorzystali zęby 71 osób pochodzących z różnych okresów neolitu, aby lepiej zrozumieć, jaki tryb życia prowadzili, w jaki sposób "wymieniali" zasoby ludzkie i jak traktowali nowych członków swoich osad.

Çatalhöyük - jedno ze stanowisk archeologicznych pozwalających odkrywać nieznane dotąd sekrety neolitycznych społeczności (zdj. ilustracyjne)
Çatalhöyük - jedno ze stanowisk archeologicznych pozwalających odkrywać nieznane dotąd sekrety neolitycznych społeczności (zdj. ilustracyjne)Zdjęcie Serhat Cetinkaya / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP

Neolityczne społeczności południowo-zachodniej Azji są uważane za pierwsze trwałe osady, które stanowią fundament naszego współczesnego sposobu życia. Lepsze zrozumienie przemieszczania się między wczesnymi społecznościami neolitycznymi pozwala nam więc poszerzyć wiedzę o zachowaniach społecznych sprzed tysięcy lat. A w jaki sposób można to zrobić?

Zęby powiedzą prawdę

Na przykład badając… zęby. Analiza izotopów strontu i tlenu w szkliwie zębów pozwala ustalić, czy dana osoba dorastała lokalnie, czy też może pochodziła z innego miejsca. Naukowcy wykorzystali te możliwości, by dowiedzieć się więcej o właścicielach 71 zębów datowanych na okres od 11,6 do 7,5 tys. lat, a wnioski opublikowali w czasopiśmie Nature Scientific Reports.

Z badania dowiadujemy się, że w pierwszych rolniczych społecznościach to kobiety częściej zmieniały miejsce zamieszkania. Mężczyźni najpewniej pozostawali w swoich rodzinnych osadach, a kobiety dołączały do nich w ramach małżeństwa. Autorzy nie wykluczają jednak, że taki cykl migracji mógł również powstać w celu ograniczenia przypadków kojarzenia blisko spokrewnionych osób w obrębie jednej społeczności.

Nie obcy, ale swój

Tak czy inaczej, mobilność ta miała "głębokie konsekwencje społeczne" dla integracji społeczności - zespół badawczy twierdzi, że nowi byli chętnie przyjmowani w tych neolitycznych społecznościach i mogli się na tyle zintegrować, że traktowano ich tak samo choćby w obrzędach pogrzebowych (byli grzebani przy wykorzystaniu podobnych praktyk pogrzebowych).

Na naszych stanowiskach archeologicznych zarówno osoby miejscowe, jak i niemiejscowe, korzystały z podobnych obrzędów pogrzebowych, co sugeruje inkluzywność członkostwa w grupie
podkreślają badacze.

Wyniki badań pokazują też, że po ustabilizowaniu się osadnictwa wczesnoneolityczne wsie stały się bardziej lokalne i zwarte, co sprzyjało budowie więzi i tożsamości grupowej. Dopiero w późniejszym neolicie mobilność znów wzrosła, a wymiana między regionami przybrała większe rozmiary, co zdaniem autorów może być początkiem utrwalenia się tradycji patrylokalnych.

Zobacz również:

Stonehenge to jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na świecie. Ok. 240 km dalej znajduje się miejsce, które mogło być "kornwalijską wersją Stonehenge".
Historia

Badają niezwykłe miejsce sprzed ok. 4500 lat. Kornwalijska wersja Stonehenge?

Paula Drechsler
Paula Drechsler

    Przypomnijmy, że w sierpniu zespół archeologów odkrył w Turcji zestaw 11 500-letnich rzeźbionych zwierząt z kamienia, które dały nam bezprecedensowy wgląd w sposób, w jaki te prehistoryczne społeczności tworzyły narracje. Figurki znalezione na stanowisku Karahantepe, czyli w jednej z najstarszych neolitycznych osad na świecie, są najwcześniejszym znanym przykładem celowego układania przedmiotów w celu opowiedzenia historii.

    Współcześni ludzie często uważają się za bardziej rozwiniętych w porównaniu do przeszłości. Karahantepe pokazuje nam, jak skuteczni byli ludzie w sztuce i opowiadaniu historii 11-12 tys. lat temu
    podsumowuje "wspólną pamięć" starożytnych społeczności Necmi Karul, kierownik wykopalisk w Karahantepe.
    "Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcęPolsat News
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
    Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

    Najnowsze