Na terenie Castilly Henge - wyjątkowego prehistorycznego miejsca, które eksperci określają mianem "starodawnego świętego serca Kornwalii" - przeprowadzono kolejne wykopaliska archeologiczne.

- Uważa się, że Castilly Henge, położone tuż przy drodze A30 w pobliżu Bodmin, powstało w późnym neolicie (około 3000-2500 p.n.e.). Jest to pokaźny, owalny wał ziemny z zewnętrznym nasypem i wewnętrznym rowem, który prawdopodobnie tworzył amfiteatralną scenerię spotkań i rytuałów. Jego znaczenie przetrwało do wczesnej epoki brązu (ok. 2400-1500 p.n.e.), kiedy w pobliżu wzniesiono kilka kurhanów - wyjaśnia Cornwall Heritage Trust.

Biorący teraz udział w badaniach archeolodzy i wolontariusze nie kryją emocji - ten niezwykły obszar może bowiem skrywać "zaginiony kamienny krąg". I to nie byle jaki - padają sugestie, że być może okaże się "kornwalijską wersją Stonehenge".

Neolityczne założenie z tajemniczymi śladami. Kamienny krąg?

Neolityczne pozostałości w tym rejonie Wielkiej Brytanii odkryto w 2022 r., a w 2025 r. prowadzony był kolejny sezon wykopalisk. Zakończone właśnie prace opierały się na badaniach ziemnych i geofizycznych przeprowadzonych przez Zespół Badań Archeologicznych Historic England w ramach poprzedniego projektu z 2022 roku. Odkryto wówczas ślady sugerujące niegdysiejszą obecność kręgu kamiennego pośrodku założenia.

Znane na całym świecie Stonehenge powstało w podobnym czasie, co Castilly Henge w rejonie Bodmin i leży "zaledwie" 240 km od tego miejsca. Czy to sugeruje, iż założenia to są w jakiś sposób połączone? Eksperci wciąż szukają odpowiedzi, ale jednocześnie podkreślają, że Castilly Henge także mogło mieć istotne znaczenie i np. stanowiło centrum rytuałów i ceremonii dla społeczności rolniczych. A to może wspierać tezę o tym, że niegdyś wzniesiono tam kamienny krąg.

Badania w Kornwalii. Zagadka Castilly Henge wciąż czeka na rozwiązanie

W trakcie tegorocznych prac odkryto m.in. fragmenty krzemienia, które nie pochodzą z lokalnych terenów, lecz z Blackdown Hills na pograniczu Somerset i Devon, co sugeruje dalekosiężne kontakty społeczności neolitycznych. Znaleziono także średniowieczną ceramikę.

Geofizyczne badania wykazały natomiast obecność anomalii w ziemi. "To sześć lub siedem obiektów, które różnią się od normy, od tła", powiedział Olaf Bayer z Historic England, kierujący projektem. Mogą to być właśnie pozostałości po dołach, w których niegdyś stały kamienie tworzące krąg. "Byłoby wspaniale, gdyby okazał się kręgiem kamiennym" powiedział "The Guardian" Bayer.

Póki co zagadka dotycząca Castilly Henge nadal pozostaje nierozwiązana, ale w ciągu najbliższych lat mają zostać przeprowadzone kolejne badania, które być może jednoznacznie pozwolą ustalić, czy w tym miejscu rzeczywiście znajdował się kamienny krąg i jakie znaczenie miało to miejsce w prehistorii.

