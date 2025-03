Prehistoryczne miejsce pochówku w Dorset zostało uznane za najstarszy kamienny krąg w Wielkiej Brytanii, co skłania badaczy do ponownego przeanalizowania datowania Stonehenge. To ma zresztą ostatnio swoje pięć minut, bo jakiś czas temu mogliśmy zapoznać się z badaniami, w których naukowcy sugerowali, że jest świątynią falliczną, a nie dalej jak wczoraj z kolejnymi, z których dowiedzieliśmy się, że budowniczowie Stonehenge mieli najpewniej ciemną skórę i nie przypominali współczesnych Brytyjczyków.