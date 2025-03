Już wcześniej uważano, że pierwsi mieszkańcy Wielkiej Brytanii, jak Człowiek z Cheddar, który żył 10 tys. lat temu, mieli ciemną skórę i niebieskie oczy, zanim jaśniejsze odcienie skóry stały się dominującą cechą w kolejnych epokach. Teraz jednak badacze z Uniwersytetu w Ferrarze we Włoszech twierdzą, że ta zmiana nastąpiła znacznie później, niż wcześniej przypuszczano i jeszcze 5 tys. lat temu większość Europejczyków, w tym budowniczowie Stonehenge, mogła mieć ciemną skórę.

Za produkcję melaniny, która determinuje kolor skóry, odpowiada około 26 genów, przy czym dwa jej typy - eumelanina i feomelanina - decydują również o barwie włosów i oczu. Ponieważ skóra i włosy nie zachowują się w materiale kopalnym, eksperci wykorzystali kod genetyczny uzyskany ze szczątków ludzkich i porównali go z danymi współczesnych Europejczyków , aby ustalić wygląd ludzi zamieszkujących Europę w odległej przeszłości.

Europejczycy mieli ciemną skórę. I to bardzo długo

Naukowcy wiedzą, że współcześni ludzie migrowali z Afryki do Europy i Azji około 60-70 tys. lat temu i w miarę przemieszczania się w rejony o niższym poziomie promieniowania ultrafioletowego, jasna pigmentacja skóry stawała się coraz bardziej powszechna .

W rezultacie ludzie ewoluowali w kierunku jaśniejszej skóry, co ułatwia wchłanianie światła i produkcję witaminy D, niezbędnej do utrzymania zdrowych kości i mięśni. Dla porównania, ciemniejsza skóra zawiera więcej pigmentów brązowych i czarnych, co zapewnia lepszą ochronę przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego.