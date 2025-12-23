Układ Słoneczny skrywa całe mnóstwo planetoid, które co jakiś czas przyjmują nowe i lepiej brzmiące nazwy. Na długiej liście są także "polskie" obiekty. Teraz dołącza do nich (805997) Wolszczan, czyli planetoida, którą uhonorowano rodzimego astronoma Aleksandra Wolszczana.

Planetoida (805997) Wolszczan odkryta m.in. przez polską uczennicę

(805997) Wolszczan to planetoida, która wcześniej znana była pod nazwami 2016 LL106 oraz 2012 XP157. Obiekt został odkryty kilka lat temu na zdjęciu przechwyconym przez japoński Teleskop Subaru znajdujący się na Hawajach. Był to obraz z 12 czerwca 2016 r.

Sama planetoida ma czterech odkrywców i są to przedstawiciele Chin, Japonii, Stanów Zjednoczonych oraz Polski. Ostatnią osobą jest polska uczennica Liceum Ogólnokształcącego "Liceum w Chmurze" w Katowicach Maria Wicher, której udało się namierzyć obiekt w wakacje 2024 r.

Odkrycia dokonano w ramach inicjatywy o nazwie Come On! Impacting Asteroids (COIAS), która pozwala na przeszukiwanie zdjęć zrobionych przez Teleskop Subaru w celu szukania nowych obiektów w Układzie Słonecznym.

Międzynarodowa Unia Astronomiczna zaakceptowała planetoidę (805997) Wolszczan

To właśnie Maria Wicher zainicjowała nadanie nazwy planetoidzie od nazwiska Aleksandra Wolszczana. Międzynarodowa Unia Astronomiczna zaakceptowała propozycję i oficjalnie poinformowała o nadaniu nazwy w biuletynie WGSBN nr 28 z 15 grudnia br.

(805997) Wolszczan ma około 1,2 kilometra średnicy i znajduje się w głównym pasie planetoid między Marsem a Jowiszem. Obiega Słońce w odległości 2,88 jednostki astronomicznej, czyli około 430 mln kilometrów. Potrzebuje na to blisko 4,9 lat na Ziemi.

Aleksander Wolszczan odkrywcą pierwszych planet spoza Układu Słonecznego

Dziś odkryto i potwierdzono już ponad 6 tys. egzoplanet, ale początki były trudne. Pierwsze z nich zidentyfikowano zaledwie nieco ponad 30 lat temu. Wśród pierwszych odkrywców takich obiektów był polski astronom Aleksander Wolszczan.

Aleksander Wolszczan (2007 r.). Wikipedia domena publiczna

Wolszczan współpracował z Dalem Frailem i w 1992 r. dwóch naukowców śledziło pulsara PSR B1257+12 z wykorzystaniem radioteleskopu w Obserwatorium Arecibo. Tam udało się dostrzec jedne z pierwszych planet znajdujących się poza Układem Słonecznym.

Aleksander Wolszczan specjalizuje się w radioastronomii oraz badaniach pulsarów oraz egzoplanet. Polski astronom otrzymał wiele nagród. Wśród nich są m.in. Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej nadany w 1995 r. czy Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1997 r.). W 1992 r. dostał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

