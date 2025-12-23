Wigilia z mrozem i śniegiem, Święta spokojniejsze

Tegoroczna Wigilia zapowiada się w Polsce zdecydowanie bardziej zimowo niż w ostatnich latach. W ciągu dnia 24 grudnia 2025 r. dominować będzie zachmurzenie duże i całkowite, choć na północy oraz w centrum kraju możliwe są okresowe przejaśnienia. Na zachodzie i północnym zachodzie pojawią się głównie słabe opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem, natomiast w centrum i na wschodzie śnieg.

Na południu, zwłaszcza rano, możliwa jest marznąca mżawka powodująca lokalną gołoledź. Wieczorem opady niemal w całym kraju przejdą w śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 do 3 st. C, a najcieplej będzie nad Zatoką Gdańską, gdzie możliwe jest około 5 st. C. Noc przyniesie szybkie ochłodzenie, z temperaturami od około -5 stopni w centrum do nawet -12 stopni na północnym wschodzie.

Boże Narodzenie pod znakiem mrozu i rozpogodzeń

Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia będzie znacznie spokojniejszy. Zachmurzenie okaże się przeważnie małe i umiarkowane, jedynie na południu kraju okresami większe. W rejonach podgórskich Karpat możliwe są jeszcze słabe opady śniegu, które w ciągu dnia będą zanikać. Temperatury maksymalne pozostaną ujemne, od około -7 st. C na północnym wschodzie do -1 st. C na południowym zachodzie.

Noc z 25 na 26 grudnia zapowiada się mroźnie, z wartościami od -10 do -6 st. C, a lokalnie w rejonach podgórskich nawet około -11 st. C.

Drugi dzień Świąt przyniesie nieco więcej chmur na północnym wschodzie, a temperatury w dzień miejscami wzrosną do 2-4 st. C, szczególnie na północy kraju.

Sylwester z opadami, Nowy Rok wilgotny i zmienny

Koniec roku przyniesie wyraźną zmianę pogody. W Sylwestra dominować będzie duże zachmurzenie. Na wschodzie, w centrum oraz na południu kraju spodziewane są głównie opady śniegu, natomiast na zachodzie i nad morzem częściej pojawi się deszcz oraz deszcz ze śniegiem. Temperatury w dzień od lekkiego mrozu na południowym wschodzie po 3-4 st. C na Pomorzu. Noc sylwestrowa będzie chłodna, ale bez silnych mrozów poza obszarami górskimi i północno-wschodnimi.

Nowy Rok zapowiada się wyraźnie bardziej wilgotno. Na zachodzie i północnym zachodzie dominować będzie deszcz, w centrum kraju deszcz ze śniegiem, a na wschodzie, północnym wschodzie i w rejonach górskich przeważać będą opady śniegu. Temperatury maksymalne wzrosną do 3-4 st. C na zachodzie i północy, pozostając bliżej zera na wschodzie. Taka kombinacja opadów i dodatnich temperatur oznacza trudne warunki na drogach i dynamiczny początek nowego roku.

Źródło: IMGW

