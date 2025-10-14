Wielki sukces Polski na Expo 2025 w Osace. Przez pół roku Pawilon Polski odwiedziło ponad milion osób, a projekt autorstwa Alicji Kubickiej i Borja Martineza zdobył aż trzy międzynarodowe wyróżnienia: złoto za projekt wystawy, srebro za instalację "Plantacja Idei" i brąz w kategorii "Best Medium Pavilion".

Polska po raz kolejny udowodniła, że potrafi połączyć tradycję z nowoczesnością. Nasza obecność w Osace była wyraźnym sygnałem dla świata: polskie firmy są gotowe do globalnej ekspansji. To był pokaz siły polskiej gospodarki i kreatywności, która dziś jest naszą najlepszą wizytówką na świecie.

Spiralna forma i drewniane serce

Architektura pawilonu od początku przyciągała uwagę odwiedzających. Eliptyczna bryła, wzniesiona z drewna według tradycyjnych japońskich technik łączenia, była nie tylko estetyczna, ale i symboliczna. Spiralny kształt miał przypominać o ideach rozchodzących się z Polski na świat, ale też nawiązywać do wiedzy, która do nas powraca. Kubicka i Martinez inspirowali się naturą - spiralą obecną zarówno w DNA, jak i w strukturach galaktyk. Pawilon był więc metaforą otwartości, dialogu i energii twórczej, a jego organiczna forma wyróżniała się na tle sąsiednich konstrukcji.

Milion ludzi i trzy nagrody! Polski pawilon zachwycił Japonię - projekt Alicja Kubicka/Borja Martinez/PAIH materiały prasowe

Projekt powstał z myślą o trudnych warunkach przestrzennych terenu Expo. Jak podkreślała wicekomisarz Eliza Klonowska-Siwak, koncepcja "bardzo dobrze odpowiadała na położenie działki i całą strukturę wystawy". Drewniana konstrukcja, mimo nowoczesnego charakteru, niosła ze sobą echo rzemiosła i przywiązania do natury - motywów wspólnych dla polskiej i japońskiej kultury.

Polska kreatywność i sztuczna inteligencja

Wnętrze Pawilonu Polski wypełniały instalacje, które łączyły sztukę, naukę i technologię. "Plantacja Idei", doceniona przez jury Expo, pozwalała odwiedzającym współtworzyć roślinne wizualizacje generowane przez algorytmy. W "Aurze" - cyfrowej orkiestrze z naturalnych materiałów słychać było muzykę kochanego również w Azji Wschodniej Chopina, symbolicznie łącząc Polskę z Japonią. Z kolei "Najbardziej Polski Krajobraz" prezentował pejzaże tworzone przez sztuczną inteligencję, które ewoluowały w czasie rzeczywistym pod wpływem ruchu widzów.

Polski pawilon był częścią strefy "Ratowanie życia", a jego ekspozycja prezentowała nie tylko sztukę i przyrodę, ale też potencjał gospodarczy i naukowy. Ponad sto wydarzeń towarzyszących (od spotkań biznesowych po koncerty i pokazy) przełożyło się na realne efekty, takie jak rozwój współpracy z Japonią i promocję polskich firm w Azji. Expo w Osace stało się więc nie tylko wystawą idei, ale także praktycznym narzędziem budowania marki Polski.

