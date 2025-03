"Nie jesteśmy pewni, co właściwie się stało, ale był potężny cyberatak, który próbował powalić ten ekosystem z adresami IP wywodzącymi się z obszaru Ukrainy" - powiedział miliarder w rozmowie z Fox Business. Elon Musk poinformował na X, że atak był przeprowadzony "z mnóstwem zasobów". Według niego za atakiem stoi "albo duża, skoordynowana grupa, albo/i zaangażowane jest państwo".

Eksperci cyberbezpieczeństwa wyrazili sceptycyzm wobec zarzutów Muska. Cyberataki tego typu noszą nazwę Denial of Service (DDoS) i mogą być prowadzone przez małe grupy lub nawet pojedynczych hakerów. Atak DDoS kieruje zmasowany ruch internetowy na stronę internetową, aby przeciążyć serwery i zakłócić działanie usługi. Tego rodzaju cyberataki były już wymierzane tysiące razy w praktycznie wszystkie duże usługi internetowe.

Downdetector, witryna monitorująca przestoje w działaniu różnych stron i platform, odnotowuje tysiące raportów o problemach z platformą X. Pierwszy gwałtowny wzrost raportów przypada na ok. 5:45 rano, po czym przez kilka godzin sytuacja wróciła do normy. Kolejny wzrost nastąpił w ciągu dnia, a większość zgłoszeń dotyczyła aplikacji mobilnej X.

Wskutek ataków tweety (posty na X) nie ładowały się, a aplikacja pokazywała komunikat "Coś poszło nie tak" i zachęcała użytkowników do odświeżenia.

To nie koniec problemów Elona Muska

Elon Musk, który wykupił Twittera w 2022 r., a później przemianował go na "X", ma już na swoim koncie przypisywanie usterek technicznych cyberatakom. Tak było w zeszłym roku, gdy Musk streamował na żywo wywiad z Donaldem Trumpem. X niemal natychmiast się wysypał, a jego właściciel stwierdził, że to z powodu "potężnego ataku DDoS". Źródło w firmie powiedziało później redakcji The Verge, że nie było żadnego ataku. Miliarder znany jest też z wygłaszania prowokacyjnych tez i powielania dezinformacji na temat Ukrainy.