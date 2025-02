"Ta strona .gov to żart". Ledwo powstała, a już została zhakowana

Resort ds. wydajności rządu (Department of Government Efficiency, DOGE) to inicjatywa utworzona przez prezydenta Donalda Trumpa, mająca na celu redukcję wydatków rządowych i zwiększenie efektywności administracji publicznej. Na czele DOGE stanął Elon Musk, a celem agencji jest "obcięcie rządowych wydatków". Ma tu więc dochodzić do "identyfikowania i eliminowania marnotrawstwa oraz nieefektywności w budżecie federalnym". Musk zapowiadał oszczędności rzędu 2 bilionów do połowy 2026 roku.