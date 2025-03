Po ostatnim głosowaniu przeciw rezolucji o poszanowanie integralności terytorialnej Ukrainy, podczas której Stany Zjednoczone głosowały jak Rosja, Węgry i Izrael, a także bardzo burzliwym spotkaniu prezydentów Ukrainy i USA w Białym Domu wszyscy zastanawiali się, jakie będą kroki Donalda Trumpa, który coraz "cieplej" wypowiada się o Rosji i Władimirze Putinie. Na efekty nie trzeba było długo czekać, bo właśnie dowiedzieliśmy się, że amerykański prezydent wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy i dotyczy to także wyposażenia, które opuściło już granice USA.

Kolejny krok? Coraz głośniej mówi się o odcięciu Ukrainy od amerykańskich danych wywiadowczych czy internetu satelitarnego Starlink , bo przecież Elon Musk, który błyskawicznie odpowiedział na prośbę Kijowa po rosyjskiej inwazji, jest już zupełnie innym człowiekiem, stojącym ramię w ramię z nową amerykańską administracją i podejmującym decyzje, których jeszcze kilka lat temu nikt się nie spodziewał. To właśnie dlatego Europa postanowiła zareagować i jak dowiadujemy się z nowej publikacji w Politico, zastanawia się, jak mogłaby pomóc Ukrainie w zabezpieczeniu zdolności komunikacji satelitarnej.

Początkowo opierając się na tymczasowym rozwiązaniu Govsatcom, a następnie przechodząc na IRIS² . Co prawda system Govsatcom ma znacznie mniejszą przepustowość niż Starlink, a pełnoprawny zamiennik, czyli IRIS², nie będzie operacyjny aż do lat 30. XXI wieku, ale Unia Europejska ewidentnie przyspiesza swoje działania w tym zakresie. Rzecznik Komisji Europejskiej, Thomas Regnier, powiedział, że Kijów już "wyraził zainteresowanie" możliwością wykorzystania obu systemów.

I chociaż Rzecznik Komisji Europejskiej wyjaśnił, że system mógłby zapewnić Kijowowi "usługi rządowe o charakterze prekursorskim", to nie sprecyzował, co to oznacza w praktyce ani jak szybko mógłby zostać uruchomiony. A warto pamiętać, że Govsatcom ma pewne poważne ograniczenie, a mianowicie nie obejmuje wystrzelenia dedykowanych satelitów i zamiast tego opiera się na istniejących europejskich satelitach wojskowych i komercyjnych.