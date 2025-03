Gen. mjr Wadim Skibicki, zastępca szefa ukraińskiego wywiadu GUR, ujawnił podczas najnowszego wywiadu dla jednej z ukraińskich telewizji, że rosyjska armia szykuje historyczny atak dronowy na jego kraj. Kreml chce użyć aż 500 dronów kamikadze Shahed. Jest to pokłosie ostatnich ogromnych porażek w kwestii właśnie użycia tej broni, która jest najważniejszym dla Rosji środkiem zastraszania ukraińskiego społeczeństwa. I to niemal od czasu wybuchu wojny.

Wówczas wyznaczonego celu sięgnęło zaledwie 10 dronów. To mniej niż 5 procent. Są to tragiczne wiadomości dla Rosji. Jeden dron kamikadze może kosztować ok. 40 tysięcy dolarów. Nie trudno policzyć, że Rosjanie tylko jednej nocy wyrzucili w błoto ponad 10 milionów dolarów. Armia Kremla zakłada teraz, że jeśli wyśle jednocześnie większą liczbę tych maszyn, to osiągną one swoje cele. Wadim Skibicki, zastępca szefa ukraińskiego wywiadu, w związku z tym bije na alarm.