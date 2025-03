Ponad 5000 pocisków rakietowych trafi do Ukrainy. Wielka deklaracja Keira Stramera

Po piątkowej kłótni Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, państwa Europy stanęły przed perspektywą przejęcia inicjatywy w zadbania o przyszłość Ukrainy oraz większych działań w utrzymaniu swojego bezpieczeństwa wobec zagrożenia z Rosji. Efektem tego jest szczyt ws. Ukrainy w Wielkiej Brytanii, w którym przywódcy czołowych państw Unii Europejskiej i europejskich instytucji, Ukrainy, Turcji i Kanady debatowali nad kwestiami przyszłego wsparcia Ukrainy.

Istotna deklaracja po konferencji padła z ust premiera Keira Starmera. Zapowiedział, że Ukraina będzie mogła zakupić ponad 5000 pocisków LMM (Lightweight Multirole Missiles) dla Ukrainy za 1,6 mld funtów. Jak donosi agencja Ukrinform projekt ten jest finansowany przez stronę brytyjską z pożyczki gwarantowanej przez agencję UK Export Finance i ma wzmocnić ukraińską obronę powietrzną do 2030 roku.

- Będzie to miało kluczowe znaczenie dla ochrony krytycznej infrastruktury teraz i wzmocnienia Ukrainy w zapewnieniu pokoju, gdy nadejdzie, ponieważ musimy uczyć się na błędach z przeszłości. Nie możemy zaakceptować słabego porozumienia, takiego jak to z Mińska, które Rosja może z łatwością złamać - skomentował nowy pakiet Keir Stramer, cytowany przez The Telegraph.

Rozwiń

Pociski LMM. Idealna broń na rosyjskie drony

Pociski LMM (nazywane też Martlet) to produkt firmy Thales Air Defence. To bardzo lekki system, ważący tylko około 13 kilogramów, z których 3 zajmuje głowica bojowa z ładunkiem odłamkowo-burzącym. LMM ma długość 1,3 m i szerokość 0,76 m. Osiąga prędkość 1,5 Ma (ok. 510 m/s) przy zasięgu powyżej sześciu kilometrów.

Pociski są skonstruowane tak, aby mogły być wystrzeliwane z różnych platform i razić cele lądowe, nawodne i powietrzne. Do namierzania celów wykorzystuje podstawowo naprowadzanie laserowe, ale przy odpowiednich ustawieniach może to być także naprowadzanie na podczerwień czy inercyjno-satelitarne.

Ukraińcy już używają pocisków LMM. Pierwsze partie otrzymali przynajmniej na początku kwietnia 2022 roku, a w sierpniu 2024 roku Wielka Brytania zapowiedziała dostarczenie kolejnych 650 sztuk. Ukraińscy żołnierze wystrzeliwują je z ręcznych wyrzutni pocisków przeciwlotniczych oraz wyrzutni na pojazdach gąsienicowych Stormer. Służą przede wszystkim do niszczenia rosyjskich dronów.

Kierunek do gwarancji bezpieczeństwa Ukrainy

Jak wskazał premier Stramer, wysyłka ponad 5000 pocisków LMM to nie tylko wsparcie Ukrainy w obecnym wysiłku wojennym, ale także w utrzymaniu siły do obrony pokoju, gdy ten nadejdzie. Zdradza to też czas całych dostaw, mający trwać pięć lat.

Można się spodziewać, że jest to pierwszy z nadchodzących pakietów wsparcia z Europy dla Ukrainy. 1 marca prezydent Francji Emmanuel Macron w rozmowie z La Tribune zdradził, że na specjalnym szczycie Unii Europejskiej 6 marca może zapaść decyzja do uruchomienia finansowania na rzecz zwiększenia obronności państw członkowskich i Ukrainy. Mowa ma tu być o setkach miliardów dolarów.

Takie decyzje wynikają z kierunku obrany przez USA pod administracją Donalda Trumpa, która widocznie może zmienić swoje priorytety względem Europy, kierując swoją uwagę i siły w kierunku rywalizacji z Chinami.

Jak ugotować idealne jajko? Naukowcy opracowali przepis © 2025 Associated Press