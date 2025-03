Hegsth miał nakazać zaprzestania jakichkolwiek działań przeciwko Rosji, prowadzonych bądź planowanych przez U.S. Cyber Command (pol. Dowództwo Sił Cybernetycznych Stanów Zjednoczonych). Jak wskazuje The Record, zarządzenie nie ma zastosowania do National Security Agency (NSA), czyli agencji wywiadowczej Stanów Zjednoczonych, która także prowadzi działania w sektorze cybernetycznym, mogące być wymierzone w Federację Rosyjską.