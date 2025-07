Najnowsze badania zespołu z Karolinska Institutet w Szwecji obalają ten utrwalony mit i otwierają zupełnie nowe perspektywy. Już w 2013 roku prof. Jonas Frisén i jego zespół zwrócili uwagę całego świata naukowego, wykorzystując datowanie węglem-14 do wykazania, że także u dorosłych w hipokampie (kluczowym obszarze mózgu odpowiedzialnym za pamięć i uczenie się) powstają nowe neurony . Mimo to, wciąż pozostawało pytanie o pochodzenie tych nowych komórek.

W najnowszym badaniu naukowcy zidentyfikowali i prześledzili aktywność tzw. komórek progenitorowych (prekursorów neuronów) w tkankach mózgowych pobranych od osób w różnym wieku, od niemowląt po 78-latków. To pierwszy bezpośredni dowód, że te komórki nie tylko istnieją w dorosłym mózgu, ale także pozostają aktywne i zdolne do podziału.

Jednym z ciekawszych wyników badania była duża zmienność w liczbie aktywnych komórek progenitorowych między badanymi osobami. Niektórzy dorośli mieli ich bardzo dużo, inni niewiele. To stawia nowe pytania o czynniki, które mogą wpływać na zdolność mózgu do regeneracji - czy są to geny, styl życia, czy może obecność chorób.

Profesor Frisén podkreśla, że to odkrycie to ważny krok do lepszego zrozumienia funkcjonowania mózgu i jego zdolności do zmian przez całe życie. Wskazuje także na potencjał tych badań dla medycyny - mogą one pomóc w opracowaniu terapii regeneracyjnych, które stymulują powstawanie nowych neuronów u osób cierpiących na choroby neurodegeneracyjne lub zaburzenia psychiczne, otwierając drzwi do innowacyjnych metod leczenia takich schorzeń, jak choroba Alzheimera, Parkinsona czy depresja.