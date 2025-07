Co to są wieczne chemikalia i gdzie one występują?

Wieczne chemikalia to potoczna określenie na substancje perfluoroalkilowe i polifluoroalkilowe (PFAS), powszechnie wykorzystywane w przemyśle, meblach, domowych tekstyliach, powłokach nieprzywierających patelni, odzieży, opakowaniach na żywność, przedmiotach kuchennych, klejach i nie tylko. Ludzie i zwierzęta absorbują je przez skórę oraz zjadają i wypijają - związki te przenikają bowiem do żywności i napojów. Choć są produkowane od lat 50. XX w., rozprzestrzeniły się już na cały świat. Znajdowane są w wodzie deszczowej i śniegu nie tylko w krajach uprzemysłowionych, ale nawet w najdalszych zakątkach świata jak Antarktyda czy Tybet.

Niebezpieczne związki PFAS, PFOS i PFOA są określane wiecznymi ze względu na ekstremalną trwałość ich wiązań węgiel-fluor. Mogą minąć setki lub nawet tysiące lat, nim się rozłożą. A w tym czasie gromadzą się w zasobach naturalnych i odkładają w organizmach żywych w procesie znanym jako bioakumulacja. Mogą wywoływać nowotwory, otyłość, niepłodność, choroby tarczycy, uszkodzenia wątroby i obniżenie odporności.

Producenci przez dziesięciolecia ukrywali to, jak bardzo szkodliwe są wieczne chemikalia, mimo że posiadali rzetelne dane z badań. Gdy wyszło to na jaw, niektóre państwa zakazały ich produkcji i stosowania. Nadal jednak stanowią one duży problem zarówno w nowych produktach, jak i nagromadzone w świecie przyrody. Naukowcy zachodzą w głowę, jak się ich pozbyć. Pomocne okazać się mogą pewne dobroczynne bakterie.

Ludzkie bakterie jelitowe pożerają związki PFAS. U myszy zadziałało

Naukowcy już wcześniej odkryli, że wybrane bakterie środowiskowe (bakterie występujące naturalnie w glebie, wodzie i powietrzu) są w stanie wiązać związki PFAS. Ale czy to samo potrafią bakterie jelitowe, które żyją w przewodzie pokarmowym ludzi? Nowe odkrycie sugeruje, że te dobroczynne mikroby mają pewien potencjał i mogą stanowić odpowiedź na pytanie, jak pozbyć się wiecznych chemikaliów z organizmu.

"Naukowcy z University of Cambridge zidentyfikowali rodzinę gatunków bakterii występujących naturalnie w jelitach człowieka, które absorbują różne molekuły PFAS ze swojego otoczenia. Gdy wprowadzono 9 tych gatunków bakterii do jelit myszy, aby 'zhumanizować' mikrobiom myszy, bakteria błyskawicznie zakumulowała PFAS zjedzone przez myszy, które następnie zostały wydalone z odchodami" - czytamy w raporcie z nowego badania zaprezentowanego na łamach "Nature Microbiology".

Bioakumulacja i biotransformacja związków PFAS przez różne szczepy ludzkich bakterii jelitowych Lindell, A.E., Grießhammer, A., Michaelis, L. et al. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

Okazuje się, że te ludzkie bakterie jelitowe są nad wyraz skuteczne nawet przy dużych stężeniach PFAS. Gdy zostały przeszczepione myszom, w ciągu minuty pochłaniały 25-74% tych szkodliwych związków. Dzięki temu w ich odchodach było znacznie więcej wiecznych chemikaliów niż u gryzoni bez przeszczepionej mikrobioty lub tych skolonizowanych bakteriami o niskiej bioakumulacji.

Jak usunąć z organizmu wieczne chemikalia? Probiotyki mogą pomóc

To bardzo obiecujące odkrycie, ale czy faktycznie własna flora bakteryjna pomoże ludziom wydalać wieczne chemikalia? Póki co w badaniu zastosowano międzygatunkowy przeszczep mikrobioty jelitowej - z człowieka do myszy - i badano zachowanie bakterii w ich organizmach oraz ich stężenie w odchodach. Chodzi tu m.in. o bakterie Escherichia coli (E. coli) oraz Bacteroides uniformis - obie należące do mikrobioty jelitowej człowieka. W sumie przebadano 38 szczepów bakterii jelitowych. Czy jednak pomagają one w taki sam sposób ludziom?

Bioakumulacja związków PFAS przez bakterię E. coli ∆tolC. Obrazowanie metodą FIB-SIMS Lindell, A.E., Grießhammer, A., Michaelis, L. et al. (CC BY 4.0) materiał zewnętrzny

"Te wyniki są pierwszym dowodem na to, że nasz mikrobiom jelitowy może odgrywać pomocą rolę w usuwaniu toksycznych chemikaliów PFAS z naszego ciała - choć to nie zostało jeszcze bezpośrednio przetestowane na ludziach" - wyjaśniają naukowcy z Cambridge. Dobra wiadomość jest taka, że planują dalsze badania. Zamierzają również odkryć nowe suplementy diety - probiotyki, które wspomagają namnażanie się tych dobroczynnych bakterii w naszych jelitach, aby skuteczniej wiązać i wydalać wieczne chemikalia.

Źródło: Lindell, A.E., Grießhammer, A., Michaelis, L. et al. Human gut bacteria bioaccumulate per- and polyfluoroalkyl substances. Nat Microbiol 10, 1630-1647 (2025). https://doi.org/10.1038/s41564-025-02032-5

