Auchan Polska wydał ostrzeżenie w sprawie wody butelkowanej Ustronianka, w której wykryto groźną bakterię E. coli (Escherichia coli) , czyli pałeczkę okrężnicy. Ta bakteria jelitowa może wywoływać zatrucie pokarmowe charakteryzujące się bólem brzucha i gwałtowną biegunką. Inne objawy to wymioty, nudności, zawroty głowy, osłabienie, wyższa temperatura ciała i brak apetytu. Niektóre szczepy mogą wywoływać także inne rodzaje zakażeń układu pokarmowego i moczowego. Pod żadnym pozorem nie należy spożywać produktów, w których je wykryto.

Klienci, którzy kupili wodę źródlaną "premium" z felernej partii, powinni ją wyrzucić (ale tak, by przypadkiem nie wypił jej ktoś inny) albo zwrócić do sklepu. Auchan oferuje refundację, co jest chyba dość istotne, zważywszy na cenę tej wody - bagatela 7,49 zł za 0,7 l (według ostatnich informacji ze sklepu online - produkt już wycofano).