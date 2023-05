Salmonella w kebabie?

Nie tak dawno w mediach społecznościowych zawrzało na wieść o rzekomych zarażeniach bakterią salmonelli wśród klientów pewnej knajpy z kebabem. Wszystko zaczęło się od lawiny niepochlebnych opinii, która spadła na profil lokalu Piri-Piri, słynącego z kraftowego mięsa wykorzystywanego w swoich produktach.

Zdjęcie Kilka z najnowszych ocen lokalu Piri-Piri na ulicy Wojciechowskiej w Lublinie. / Google / materiał zewnętrzny

Zdaniem części (byłych już) klientów tego miejsca, wysoki standard i jakość produktów reklamowanych w mediach społecznościowych przez włodarzy lokalu nijak miały się do ich własnych doświadczeń. Sporo osób skarżyło się na dolegliwości gastryczne po zjedzeniu kebaba, w tym objawy zatrucia bakteriami salmonelli, m.in. gorączką i wymiotami. Nie brak było głosów, że taka fala krytyki może być efektem działań konkurencji - niestety, takie zagrywki w branży gastronomicznej na całym świecie są dość powszechne.

Już teraz widać, że masa krytyki spadająca na lokal w sekcji ocen Google wynika z efektu tłumu. Wraz z dostaniem się informacji do sieci, wiele osób zbulwersowanych sytuacją postanowiło wystawić lokalowi 1 gwiazdkę, czyli najniższą spośród możliwych not. Czy oznacza to, że mamy do czynienia wyłącznie z masowym, acz nieuzasadnionym hejtem?

Sanepid kontra salomenlla - afera kebabowa na całego

Nie jest to do końca oczywiste. Sporo zamieszania wywołał skan badania przeprowadzonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (Sanepid) w Lublinie. Okazało się, że zgodnie z przypuszczeniami internautów, w analizowanych próbkach wykryto pałeczki salmonelli - bakterii wywołujących zatrucie pokarmowe, prowadzące do zmian chorobowych w układzie pokarmowym.

Potwierdzenie pojawiło się zaraz po długim weekendzie, po 9 maja - wówczas lubelski Sanepid poinformował też, że kontrolą objętych zostało łącznie ponad 50 osób. Lokal Piri-Piri został tymczasowo zamknięty zaraz po wybuchu afery w internecie. Na facebookowej stronie marki Piri-Piri pojawiło się również oświadczenie, które nie pozostawia złudzeń:

Okazało się, że liczne głosy krytyki wobec lokalu złożone przez poszkodowanych klientów nie były bezpodstawne, a w mięsie faktycznie znajdowały się bakterie salmonelli. Jak czytamy w oświadczeniu, mięsny surowiec był produkowany poza lokalem, a sama marka Piri-Piri była jedynie odbiorcą produktu. Oznacza to, że skażone mięso (zgodnie z tym, co przekazuje komunikat) nie do końca było ich winą.

Obecnie lokal Piri-Piri w Lublinie jest dezynfekowany tak, aby nie zaistniało ryzyko dalszego przenoszenia się bakterii. Ciekawe, czy w przyszłości będą reklamować się podobnie jak zakłady mięsne Constar. Po gigantycznej aferze mięsnej z 2005 roku zakłady stały się obiektem regularnych inspekcji sanitarnych, co zostało wykorzystane w kampanii marketingowej - jej hasłem było "Przypuszczalnie najlepiej kontrolowany zakład mięsny w Polsce".

Kebabowy youtuber oberwał rykoszetem?

Jeżeli tak jak mnie skręca was na sam wydźwięk słowa "kraftowe" odmienianego na wszystkie przypadki, to zapewne słyszeliście o youtuberze spod pseudonimu MrKryha. Facet zajmuje się szeroko rozumianą gastronomią, w tym wszelkiej maści kebabowniami, burgerowniami i nie tylko. W swoim portfolio ma również współpracę z rzeczonym Piri-Piri z Lublina.

Zdjęcie MrKryha stworzył kilka materiałów podczas swoich wizyt w Piri-Piri. / YouTube/MrKryha / materiał zewnętrzny

Nic zatem dziwnego, że popularny jegomość z miejsca stał się jednym z celów niepochlebnych komentarzy po wybuchu kebabowej afery. Tym bardziej że nieszczęsny lokal miał w swojej ofercie jego autorską propozycję. Od razu skojarzono postać z internetu z bakteriami salmonelli.

Czy skażone mięso z lokalu Piri-Piri w Lublinie (nawet w pozycji firmowanej nazwą youtubera) to wina samego MrKryhy? No nie do końca, wszak współprace są zawiązywane na różnych płaszczyznach, a facet nie jest ani pracownikiem lokalu, ani nie odpowiadał za jakość dostarczanego mięsa. No i nie stał nad pracownikami klepiącymi mięsne buły, dlatego ciężko go w tej sytuacji winić. Choć jest nieciekawie.