McDonald’s może mieć poważny problem wizerunkowy, bo według amerykańskiego CDC to hamburgery Quarter Pounder serwowane w restauracjach popularnej sieci odpowiadają za epidemię zakażeń bakterią E.coli, jaka od końca września przetacza się właśnie przez Stany Zjednoczone (większość chorujących deklarowała, że je jadła). Zgłoszono co najmniej 49 przypadków zachorowań w 10 stanach, w tym jeden przypadek śmiertelny dotyczący starszej osoby. Dziesięć osób trafiło do szpitala, w tym dziecko, u którego rozwinął się zespół hemolityczno-mocznicowy.

Akcje McDonald's spadają

Większość przypadków odnotowano w Kolorado i Nebrasce, ale jak podaje CDC, sytuacja i śledztwo są "bardzo dynamiczne" (podobnie jak wartość akcji McDonald’s, bo giełda natychmiast zareagowała na informację o zgonie jednego z poszkodowanych). Amerykańska Agencji Żywności i Leków (FDA) nie wskazuje jeszcze, co dokładnie było przyczyną zakażenia, ale skupia się głównie na krojonej cebuli i hamburgerach wołowych. McDonald’s oświadczył, że wstępne analizy wskazują na jednego dostawcę, który obsługuje trzy centra dystrybucji.