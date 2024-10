Kolejny koronawirus atakuje, ale mamy już szczepionkę. Sprawdzili, działa!

Kiedy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała pod koniec lipca o tajemniczym przypadku zachorowania na MERS w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, z miejsca zaczęły pojawiać się pytania o potencjał pandemiczny choroby. Szczególnie że wywołuje ją koronawirus MERS-CoV, spokrewniony z SARS-CoV-2 i nawet objawy są podobne, tj. gorączka, dreszcze, uczucie zmęczenia, kaszel (czasem krwioplucie), bóle mięśni, stawów i głowy, a rzadziej występują także dolegliwości ze strony układu pokarmowego (nudności oraz wymioty, ból brzucha, biegunka), ból gardła i nieżyt nosa.

MERS - co to za choroba?

Trzeba jednak pamiętać, że ciężkość przebiegu MERS jest różna - od całkowitego braku objawów do śmiertelnego zapalenia płuc (występująca początkowo duszność u ok. połowy pacjentów szybko przechodzi w bardzo ciężkie zapalenie płuc z zespołem ostrej niewydolności oddechowej, wymagającej tlenoterapii, a nawet wentylacji mechanicznej). Okres inkubacji wynosi 2-14 dni, a szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby są osoby starsze (śmiertelność po 70 roku życia to nawet 35 proc.), po operacjach, przewlekle chore i mężczyźni, bo to właśnie oni stanowią dwie trzecie chorych.

MERS został po raz pierwszy zidentyfikowany w 2012 roku na Bliskim Wschodzie i to właśnie wtedy mieliśmy do czynienia z najpoważniejszą epidemią (większość zachorowań dotyczyła pracowników szpitali), ale w 2015 roku dała o sobie znać także w Korei Południowej (zachorowało 186 osób, a 36 zmarło), gdzie została przywleczona przez biznesmena odwiedzającego Bliski Wschód, gdzie nadal jest najczęściej zgłaszany. Od czasu zidentyfikowania choroby w 2012 roku, na całym świecie mieliśmy 2605 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków i 936 zgonów z powodu MERS.