Przeszczep flory kałowej remedium na raka trzustki? Testy ruszyły

Rak trzustki pozostaje jednym z najtrudniejszych do leczenia nowotworów, a jego pięcioletnia przeżywalność wynosi zaledwie około 10 proc. Według Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego (ACS) rak trzustki odpowiada za ok. 3 proc. wszystkich nowotworów zdiagnozowanych w Stanach Zjednoczonych oraz ok. 8 proc. zgonów nowotworowych, a w najbliższych latach ma stać się też trzecią najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych w Kanadzie.