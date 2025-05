Wieczne chemikalia - jak sugeruje ta potoczna nazwa - to wyjątkowo trwałe związki syntetyczne, które nie ulegają rozkładowi przez wiele lat. Dotyczy to szczególnie związków perfluoroalkilowych (PFAS), których silne wiązania węgla i fluoru zapobiegają biodegradacji . Substancje te odkładają się żywych organizmach zwierząt i ludzi oraz zanieczyszczają środowisko.

Jak wynika z dokumentacji największych producentów PFAS, firm DuPont i 3M, które przeanalizowali badacze z UC San Francisco oraz University of Colorado, firmy te miały masę dowodów na szkodliwość PFAS. Nie podzieliły się jednak ze światem swoimi odkryciami, a także zataiły te informacje przed Agencją Ochrony Środowiska (EPA), mimo że amerykańskie prawo je do tego obligowało. Wszystko po to, by móc dalej zarabiać gigantyczne sumy.