Bez względu na to, jak bardzo J-35 może być faktyczną kopią F-35, Chińczycy bardzo szybko rozwijają ten projekt. Do sieci trafiały już zdjęcia testów w locie maszyny, a w kwietniu dowiedzieliśmy się, że opracowywana jest specjalna wersja tego myśliwca, która ma operować na lotniskowcach jak F-35C. Do tego pojawiły się przecieki, że Chińczycy rozpoczęli produkcję J-35. Teraz pojawiły się pierwsze poszlaki, że może być to prawda.