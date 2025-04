J-35A został wyposażony w najnowsze i bardzo mocne silniki WS-13E. Pozwalają one maszynie sprawnie manewrować w powietrzu, podczas wykonywania misji na krótkich dystansach. - Samolot przeznaczony jest głównie do prowadzenia walk powietrznych , może także przeprowadzać ataki powietrze-ziemia - przekazał płk Niu Wenbo, z departamentu wyposażenia lotniczego w dowództwie PLAAF.

Co ciekawe, Pekin zamierza zaoferować w sprzedaży swoją najnowszą maszynę np. krajom sojuszniczym z BRICS . J-35A ma być tańszą alternatywą dla amerykańskiego myśliwca piątej generacji F-35. Niedawno doszły do nas wieści, że Pakistan był zainteresowany nieco cięższymi myśliwcami J-20A. Nieoficjalnie mówiło się, że może to być 30-40 samolotów tego typu.

J-35A jest napędzany dwoma silnikami odrzutowymi z dopalaczem, najprawdopodobniej Guizhou WS-21 (wcześniejsze prototypy FC-31 używały WS-13E). Każdy silnik generuje ciąg w zakresie 87,2-93,2 kN (19 600-21 000 lbf) z dopalaczem. Istnieją doniesienia, że w przyszłości J-35A może zostać wyposażony w nowsze silniki WS-19, które oferują do 10% więcej mocy, potencjalnie umożliwiając supercruise (lot ponaddźwiękowy bez dopalacza). Maksymalna prędkość jest szacowana na Mach 1,8 (około 2200 km/h), co przewyższa F-35C (Mach 1,6), ale ustępuje F-22 (Mach 2,25).

Zasięg bojowy J-35A szacuje się na około 1200 km (746 mil) bez zbiorników zewnętrznych, choć dane te dotyczą prototypu FC-31 i mogą się różnić dla J-35A. Pułap operacyjny wynosi około 16 000 m (52 000 stóp). Samolot jest zaprojektowany do operacji wielozadaniowych, w tym zdobywania przewagi powietrznej, zwalczania celów naziemnych i przechwytiwania wrogich samolotów, w tym bombowców i pocisków manewrujących. Jego zdolność do "pierwszego wykrycia i uderzenia" sugeruje zaawansowane systemy celowania i możliwość działania poza zasięgiem detekcji wroga.

J-35A dysponuje wewnętrzną komorą uzbrojenia, mogącą pomieścić do sześciu pocisków powietrze-powietrze (np. PL-15) lub kombinację pocisków powietrze-ziemia i bomb o masie do 2000 kg. Dodatkowo, na sześciu zewnętrznych węzłach podskrzydłowych może przenosić do 6000 kg uzbrojenia, co daje maksymalną ładowność 8000 kg. Zewnętrzne uzbrojenie zmniejsza jednak właściwości stealth. Samolot jest przystosowany do przenoszenia nowoczesnych chińskich pocisków, takich jak PL-10 i PL-15, oraz potencjalnie bomb kierowanych.