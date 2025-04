Obecnie rosyjska gospodarka funkcjonuje w trybie wojennym, co oznacza, że by kraj mógł wciąż istnieć, potrzeba jest utrzymania produkcji wszelkiej maści broni na potrzeby prowadzenia wojny. Zatem jeśli dojdzie do podpisania planu pokojowego w Ukrainie i wstrzymania działań wojennych, Rosja może znaleźć sobie kolejny pretekst do ataku na sąsiednie kraje.