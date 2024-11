Chiny pokazały nowy myśliwiec. Wygląda jak kopia F-35A

Chiny chcą zaoferować J-35A swoim sojusznikom

J-35A został wyposażony w najnowsze i bardzo mocne silniki WS-13E. Pozwalają one maszynie sprawnie manewrować w powietrzu, podczas wykonywania misji na krótkich dystansach. — Samolot przeznaczony jest głównie do prowadzenia walk powietrznych, może także przeprowadzać ataki powietrze-ziemia — przekazał płk Niu Wenbo, z departamentu wyposażenia lotniczego w dowództwie PLAAF.

J-35 i J-35A wywodzą się z samolotu J-31/FC-31 Gyrfalcon, opracowanego przez spółkę Shenyang Aircraft Corporation (SAC), będącą częścią AVIC. Zoficjalnych informacji wynika, że pierwsze dwa prototypy były dedykowane dla lotnisk lądowych, podobnie jak najnowszy J-35A.

Co ciekawe, Pekin zamierza zaoferować w sprzedaży swoją najnowszą maszynę np. krajom sojuszniczym z BRICS. J-35A ma być tańszą alternatywą dla amerykańskiego myśliwca piątej generacji F-35. Niedawno doszły do nas wieści, że Pakistan był zainteresowany nieco cięższymi myśliwcami J-20A. Nieoficjalnie mówiło się, że może to być 30-40 samolotów tego typu.

