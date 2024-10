Najnowszy chiński myśliwiec z potężnym napędem. Obawy USA

Chiny chcą stawić czoła potędze USA na Pacyfiku

Eksperci uważają, że w przypadku ostatniej rundy testów, myśliwce powinny odbywać loty nad zaśnieżonymi górami, pustyniami oraz wilgotnymi i słonymi wodami Morza Południowochińskiego. Cały projekt budowy J-20 Mighty Dragon opiewa na zawrotną kwotę 129 miliardów dolarów. Pierwsze maszyny weszły do służby w 2017 roku i do dziś występują z nimi spore problemy.

Nie jest tajemnicą, że Chiny przygotowują się do inwazji na Tajwan. Armia już teraz byłaby zdolna do zajęcia wyspy, gdyby jednak nie była chroniona przez Stany Zjednoczone. Tymczasem w obliczu bezpośredniego starcia z Waszyngtonem, Pekin wciąż musi jeszcze bardziej wzmocnić armię. To oznacza posiadanie dziesiątek nowych okrętów i kolejnych 200 myśliwców J-20 Mighty Dragon z nowymi silnikami.

Chińskie myśliwce J-20 wyposażone w broń jądrową

Dla Państwa Środka będzie to osiągalne dopiero za co najmniej 3 lata. Pomimo tego faktu, chińska armia ogłosiła, że zamierza wyposażyć swoje myśliwce w broń jądrową. Celem jest odstraszenie nimi Stanów Zjednoczonych, które grożą wybuchem wojny, jeśli Chiny będą próbowały zaatakować Tajwan.

Jest to bezpośrednia odpowiedź na zapowiedzi Pentagonu z sierpnia ubiegłego roku. USA wówczas ujawniły, że do Europy trafi 50 supernowoczesnych myśliwców F-35A, na pokładach których będzie znajdować się broń jądrowa. Maszyny mają nie tylko wzmocnić siły szybkiego reagowania NATO w Europie, ale również jest to wymowny gest w stronę Kremla, żeby władze Rosji nie próbowały użyć broni jądrowej, bo to skończy się adekwatną odpowiedzią.