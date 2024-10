Szlachta nie pracuje, szlachta rozwiązuje QUIZ o "1670"

Udostępniony na Netflix serial „1670” to produkcja, która szturmem podbiła serca Polaków. Została też doceniona przez krytyków, zgarniając dwie nagrody: za najlepszy filmowy serial fabularny i za najlepsze zdjęcia w odcinku „Wiosna”.

Wiadomo już, że szykowana jest kontynuacja kultowej produkcji. Wyczekiwana przez wielu fanów premiera drugiego sezonu „1670” planowana jest na 2025 rok.

Reklama

Zdjęcie „1670” wróci na Netflix z drugim sezonem w 2025 roku. / Netflix / materiały prasowe

Czas oczekiwania na to, by poznać dalsze perypetie jedynego w swoim rodzaju szlachcica Jana Pawła Adamczewskiego, jego nietuzinkowej rodziny oraz zróżnicowanej społeczności wsi Adamczycha, warto umilić sobie odświeżeniem pierwszego sezonu oraz quizem na temat tego satyrycznego serialu. Ile pamiętasz z poprzednich odcinków „1670”? Odłóż na chwilę wszystkie zadania i sprawdź się w naszym quizie! W końcu, jak to powiedział Jan Paweł do Anieli: "Szlachta nie pracuje".