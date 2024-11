Nikt tego nie chciał w Netfliksie. Plan okazał się hitem

Netflix jeszcze kilka lat temu zarzekał się, że nie wprowadzi do platformy reklam. Dwa lata temu uległo to zmianie i taki plan pojawił się w ofercie. Początkowo odebrano go z mieszanymi uczuciami. Okazuje się jednak, że Netflix z reklamami to prawdziwy hit. Na taką subskrypcję zdecydowały się miliony oglądających.

Zdjęcie Nikt nie chciał tego na Netfliksie, a plan okazał się hitem. / 123RF/PICSEL