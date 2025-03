K2-18b to egzoplaneta, którą odkryto dziesięć lat temu. Orbituje ona w pobliżu czerwonego karła i znajduje się w jego ekosferze . To oznacza, że mogą tam istnieć odpowiednie warunki sprzyjające życiu .

K2-18b znajduje się jednak daleko od nas. Egzoplaneta jest w układzie oddalonym od naszego świata o ponad 100 lat świetlnych . W skali całego kosmosu może to niewiele, ale dla obecnej technologii jest to dystans nie do przebycia. Czy jest to Ziemia 2.0, której szuka się od lat? Zdania w tym temacie są podzielone.

Po pierwsze, rozważano, czy odkryciu DMS na K2-18b można w ogóle ufać. Po drugie, część naukowców kwestionuje fakt, czy należy to uznawać za biosygnaturę życia. Związane to jest z odkryciem siarczku dimetylu na komecie, a to oznacza, że do powstania tego związku wcale nie musi być potrzebne życie. Co to oznacza?