Neptun to najdalej wysunięta planeta w całym Układzie Słonecznym i astronomowie od dawna podejrzewali, że w atmosferze lodowego giganta występują zorze. Teraz udało się je po raz pierwszy w historii uchwycić na obrazie. Zdjęcie zrobił Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba .

Zacznijmy do tego, że naukowcy podejrzewali już wcześniej, iż Neptun może mieć zorze. Stało się tak za sprawą przelotu sondy Voyager 2 , która minęła gazowego olbrzyma kilkadziesiąt lat temu i dostarczyła pewne wskazówki związane z obecnością zjawiska. W końcu mamy okazję to zobaczyć.

Zorze na Neptunie udało się sfotografować po raz pierwszy z wykorzystaniem Komicznego Teleskopu Jamesa Webba. Stało się to możliwe z użyciem instrumentów tego obserwatorium, które są w stanie obrazować w bliskiej podczerwieni.

Zorza polarna na planecie Neptun uchwycona przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. NASA, ESA, CSA, STScI, Heidi Hammel (AURA), Henrik Melin (Northumbria University), Leigh Fletcher (University of Leicester), Stefanie Milam (NASA-GSFC)) materiał zewnętrzny

Okazuje się, że faktyczne zobrazowanie aktywności zorzy polarnej na Neptunie było możliwe tylko dzięki czułości bliskiej podczerwieni Webba. To było tak oszałamiające. Nie tylko zobaczyć zorze polarne, ale także szczegółowość i klarowność ich sygnatury naprawdę mnie zaszokowały

Naukowcy zwracają uwagę na samo zjawisko zorzy polarnej na Neptunie. Jest ono inne względem tego, co znamy na Ziemi i obserwowano na przykład na Jowiszu czy Saturnie. Tutaj zazwyczaj można to dostrzec w okolicy biegunów planet, co jest związane z wyrównaniem pola magnetycznego.