Fram2 nową misją SpaceX. Ludzie polecą w kosmos nad bieguny Ziemi

Fram2 to nowa prywatna misja kosmiczna, którą zrealizuje SpaceX. Będzie to pierwsze przedsięwzięcie w historii ludzkości, gdy astronauci przelecą nad biegunami polarnymi Ziemi. W trakcie misji załoga będzie mogła obserwować te regiony planety i będzie to możliwe za sprawą zmodyfikowanej kapsuły Crew Dragon.