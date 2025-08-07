Odkrycie na lodowcu. Zagadka zaginięcia sprzed 28 lat rozwiązana
Przypadkowe odkrycie w dystrykcie Kohistan w Pakistanie pomogło rozwiązać zagadkę sprzed 28 lat. Wówczas doszło do zaginięcia mężczyzny, który przemierzał góry wraz ze swoim bratem. Mimo poszukiwań nie udało się go odnaleźć. Topniejący lodowiec ujawnił teraz jego zakonserwowane ciało, przy którym znaleziono dobrze zachowane dokumenty.
Topniejący lodowiec w Pakistanie ujawnił ciało zaginionego
W Pakistanie w dystrykcie Kohistan, na terenie Lady Valley, odnaleziono ciało mężczyzny, który zaginął 28 lat temu - ujawnił je topniejący lodowiec. Szczątki mężczyzny były dobrze zachowane, a przy ciele znajdował się dowód tożsamości z danymi zaginionego - policja powiązała dokument ze sprawą zaginionego wiele lat temu Naseeruddina. Odkrycia przypadkowo dokonała grupa znajomych, którzy prowadzili bydło przez tamte okolice.
- Ciało było w nienaruszonym stanie. Nawet ubranie nie było podarte - powiedział mediom jeden z odkrywców, Umar Khan z Palas w prowincji Kohistan.
Zniknął 28 lat temu, teraz odnaleziono jego zakonserwowane ciało
Naseeruddin zaginął w górach w czerwcu 1997 roku. Jak relacjonują okoliczni mieszkańcy, doszło do tego, gdy mężczyzna wraz ze swoim bratem, Kathiruddinem, wyruszyli w podróż ze względu na konflikt w rodzinie - zostali zmuszeni do opuszczenia domu i poruszali się konno. Naseeruddin pozostawił w wiosce żonę i dwójkę dzieci. W trakcie śnieżycy Naseeruddin zniknął - od początku podejrzewano, że wpadł do szczeliny lodowca. Pomimo prób poszukiwań, nie udało się go odnaleźć. Aż do teraz.
Jak podaje thecurrent.pk, chociaż zdarzenie oficjalnie uznano za wypadek, to odkrycie i transport ciała Naseeruddina przywołało bolesne wspomnienia u mieszkańców, z których wielu nadal uważa, że przyczyną tragedii był zacięty konflikt między rodzinami, jaki kiedyś trawił ich społeczność.
Rozwiązanie sprawy zaginięcia i znak czasów - zmiana klimatu
Co zaważyło o tak świetnym zachowaniu ciała mimo upływu lat? Zwłoki zostały szybko zamrożone przez ekstremalne warunki lodowca, co zapobiegło rozkładowi. Proces mumifikacji nastąpił z powodu braku wilgoci i tlenu.
Jest też inny aspekt tej sprawy. Normalnie region Lady Valley jest zawsze pokryty śniegiem i lodem. Ostatnimi czasy w regionie odnotowano mniejsze opady śniegu, co wystawiło lodowce na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i przyspieszyło ich topnienie. Eksperci, w tym m.in. prof. Muhammad Bilal, kierownik Wydziału Środowiska Uniwersytetu Comsats w Islamabadzie, podkreślają, że ujawnienie ciała pokazuje, jak zmiana klimatu przyspiesza topnienie lodowców.