Topniejący lodowiec w Pakistanie ujawnił ciało zaginionego

W Pakistanie w dystrykcie Kohistan, na terenie Lady Valley, odnaleziono ciało mężczyzny, który zaginął 28 lat temu - ujawnił je topniejący lodowiec. Szczątki mężczyzny były dobrze zachowane, a przy ciele znajdował się dowód tożsamości z danymi zaginionego - policja powiązała dokument ze sprawą zaginionego wiele lat temu Naseeruddina. Odkrycia przypadkowo dokonała grupa znajomych, którzy prowadzili bydło przez tamte okolice.

- Ciało było w nienaruszonym stanie. Nawet ubranie nie było podarte - powiedział mediom jeden z odkrywców, Umar Khan z Palas w prowincji Kohistan.

Zniknął 28 lat temu, teraz odnaleziono jego zakonserwowane ciało

Naseeruddin zaginął w górach w czerwcu 1997 roku. Jak relacjonują okoliczni mieszkańcy, doszło do tego, gdy mężczyzna wraz ze swoim bratem, Kathiruddinem, wyruszyli w podróż ze względu na konflikt w rodzinie - zostali zmuszeni do opuszczenia domu i poruszali się konno. Naseeruddin pozostawił w wiosce żonę i dwójkę dzieci. W trakcie śnieżycy Naseeruddin zniknął - od początku podejrzewano, że wpadł do szczeliny lodowca. Pomimo prób poszukiwań, nie udało się go odnaleźć. Aż do teraz.

Jak podaje thecurrent.pk, chociaż zdarzenie oficjalnie uznano za wypadek, to odkrycie i transport ciała Naseeruddina przywołało bolesne wspomnienia u mieszkańców, z których wielu nadal uważa, że przyczyną tragedii był zacięty konflikt między rodzinami, jaki kiedyś trawił ich społeczność.

Rozwiń

Rozwiązanie sprawy zaginięcia i znak czasów - zmiana klimatu

Co zaważyło o tak świetnym zachowaniu ciała mimo upływu lat? Zwłoki zostały szybko zamrożone przez ekstremalne warunki lodowca, co zapobiegło rozkładowi. Proces mumifikacji nastąpił z powodu braku wilgoci i tlenu.

Jest też inny aspekt tej sprawy. Normalnie region Lady Valley jest zawsze pokryty śniegiem i lodem. Ostatnimi czasy w regionie odnotowano mniejsze opady śniegu, co wystawiło lodowce na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i przyspieszyło ich topnienie. Eksperci, w tym m.in. prof. Muhammad Bilal, kierownik Wydziału Środowiska Uniwersytetu Comsats w Islamabadzie, podkreślają, że ujawnienie ciała pokazuje, jak zmiana klimatu przyspiesza topnienie lodowców.

„Lodowiec zagłady” topnieje szybciej niż zakładano! Czym to grozi? interia © 2024 Associated Press