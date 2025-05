Jak poinformowali naukowcy w badaniu opublikowanym na łamach magazynu naukowego Journal of Cultural Heritage, podczas analiz starożytnej mumii z Ameryki Południowej, która obecnie jest przechowywana w Muzeum Antropologii i Etnografii Uniwersytetu w Turynie, zauważyli na jej twarzy i ramieniu nietypowe wzory .

Zmumifikowane szczątki należą do kobiety, która żyła ok. 800 lat temu w regionie Andów . Jej ciało zostało pochowane w charakterystycznym dla tej kultury pakunku zwanym fardo, czyli w mocno skurczonej pozycji i owinięte wieloma warstwami tkaniny - datowanie radiowęglowe pozostałości materiału wskazuje, że zmarła między 1215 a 1382 rokiem n.e.

Ciało kobiety było pokryte tatuażami, z których część była widoczna gołym okiem, ale i inne udało się odkryć dopiero dzięki zaawansowanej technologii obrazowania. Największym zaskoczeniem było znalezienie trzech prostych linii na prawym policzku kobiety , ciągnących się od ust do ucha, bo jak zauważają autorzy badania, znaki na twarzy są rzadko spotykane wśród ludów starożytnego regionu andyjskiego, a na policzkach są wręcz wyjątkowe.

A to jeszcze nie koniec tych "niezwykłości", bo na nadgarstku mumii znajdował się z prosty wzór w kształcie litery "S", opisany przez ekspertów jako całkowicie unikalny: "Nie są znane żadne podobne przykłady na innych zmumifikowanych ciałach". Co więcej, kolejna niespodzianka czekała na naukowców w składzie pigmentu użytego do wykonania tatuaży, bo zamiast typowego dla tamtej epoki węgla drzewnego, tusz zawierał magnetyt (rudę żelaza) oraz rzadko spotykane minerały z grupy piroksenów.