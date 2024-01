Spotify Premium od lat kojarzyło się z ceną 19,99 zł/miesiąc w przypadku planu indywidualnego i pozostawał on niezmieniony do tej pory. Od jakiegoś czasu giganci branży streamingowej zaczęli nam jednak serwować podwyżki. Podrożało także Apple Music i teraz przyszedł również czas na usługę muzyczną Szwedów.

Spotify podnosi ceny wszystkich planów Premium w Polsce

Spotify poinformowało, że podnosi ceny własnych planów Premium w kraju i dotyczy to wszystkich z dostępnych opcji. Ile więcej zapłacimy? Nowe ceny prezentują się następująco:

Plan indywidualny - 23,99 zł/miesiąc (było 19,99 zł)

(było 19,99 zł) Plan dla studentów - 12,99 zł/miesiąc (było 9,99 zł)

(było 9,99 zł) Plan dla dwóch osób - 30,99 zł/miesiąc (było 24,99 zł)

(było 24,99 zł) Plan rodzinny - 37,99 zł/miesiąc (było 29,99 zł)

Widzimy, że podwyżki cen są na poziomie od 3 do 8 zł w zależności od konkretnego planu. Spotify informuje, że nowy cennik zacznie obowiązywać od kwietnia. Dotyczy to również dotychczasowych użytkowników, którym przez najbliższy czas będą naliczane stare opłaty. Jednak wkrótce trzeba będzie płacić więcej.

Podwyżki tylko za wyraźną zgodą użytkownika

Spotify do własnych klientów wysyła wiadomości e-mail z informacją o podwyżkach. Tam znajduje się sformułowanie, które określa zaakceptowanie nowych cen. Klienci muszą to zrobić do 31 marca tego roku. W przeciwnym wypadku dostęp do planu Premium oraz oferowanych tam korzyści zostanie utracony.

Wygląda na to, że zmiany cen Spotify Premium pod względem regulaminu zostały już dostosowane pod nowe wytyczne, o których wspominał niedawno UOKiK. Urząd jasno powiedział, że ważne modyfikacje regulaminów muszą odbywać się za wyraźną zgodą konsumentów. W przeciwnym wypadku będą nakładane kary. Tak więc Szwedzi zapewne wzięli to sobie do serca i szykowane zmiany są już ogłaszane w zgodzie z obowiązującymi normami.

Brak zgody na nowe ceny w Spotify Premium będzie miało swoje konsekwencje. Klienci, który tego nie zrobią, zostaną przeniesieni do darmowej wersji usługi z reklamami, a dotychczasowy plan zostanie anulowany, co warto mieć na uwadze. Oczywiście w każdej chwili będzie możliwy powrót do płatnej subskrypcji.