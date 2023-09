Odkryli potężną konstrukcję w Izraelu. To enigma antyku

Podczas najnowszych wykopalisk w Jerozolimie archeolodzy odkryli sieć tajemniczych kanałów wykutych w skale. To niezwykle enigmatyczne znalezisko mające prawie 3000 lat. Do tej pory niczego takiego nie odkryto w Izraelu i archeolodzy nie wiedzą, do czego mogły takie kanały służyć.

Zdjęcie Archeolodzy w Izraelu dokonali odkrycia, które stanowi wielką zagadkę / screen/Google Maps/Marcin jabłoński / materiał zewnętrzny