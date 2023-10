Wydawało mu się, że jest Samsonem

Co ciekawe, objawy pasujące do obłędu jerozolimskiego występują u wystarczającej liczby pacjentów, by w Jerozolimie funkcjonowała specjalna placówka - Centrum Zdrowia Psychicznego Kfar Shaul - specjalizująca się w leczeniu i badaniu choroby. W latach 1980-1993 do ośrodka skierowano 1200 turystów!

Jednym z nich był amerykański turysta, który zaczął identyfikować się z biblijnym Samsonem. Jak opisują badacze jego przypadek, pewnego dnia "ogarnął go przymus przybycia do Izraela, aby przesunąć jeden z gigantycznych kamiennych bloków tworzących Ścianę Płaczu, który jego zdaniem nie znajdował się na właściwym miejscu. Po przybyciu na miejsce próbował go przesunąć".

Wtedy też musiała interweniować policja, która zabrała go do wspomnianej placówki, ale kiedy lekarze zakwestionowali jego tożsamość, rozbił okno i z niej uciekł. Wrócił dopiero w momencie, gdy pielęgniarka, która znalazła go na przystanku autobusowym, powiedziała mu, że udowodnił, że ma cechy Samsona - po przyjęciu leków przeciwpsychotycznych mężczyzna został zwolniony do domu.

Psychiatrzy podkreślają, że podobnie działa też tzw. syndrom paryski, czyli kontrast między miastem znanym z romantycznych filmów a realiami stolicy Francji, który powoduje u niektórych turystów niepokój, duszności, zawroty głowy, a nawet halucynacje!