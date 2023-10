Za oknem coraz chłodniej, co oznacza jedno - sezon stanów podgorączkowych, kasłania, kichania i pociągania nosem. A zaczynamy go od interesujących informacji na temat przeziębienia i grypy, bo naukowcy odkryli właśnie, że nie tylko COVID-19 ma tzw. długi ogon i utrzymujące się przez długi czas objawy chorobowe mogą nas dopaść także w przypadku innych infekcji układu oddechowego. Naukowcy z Queen Mary University of London przekonują, że ludzie doświadczają równie często długiego ogona przeziębienia i grypy, a do najczęstszych objawów należą kaszel, ból brzucha i biegunka utrzymujące się dłużej niż cztery tygodnie po zakażeniu.

Nasze odkrycia sugerują, że niezdiagnozowane infekcje dróg oddechowych mogą mieć długotrwałe skutki dla zdrowia, chociaż nie mamy jeszcze dowodów na to, że objawy te trwają tak podobnie jak długi czas trwania Covid piszą naukowcy.

Nie tylko COVID-19 ma długi ogon

Wiele wskazuje więc na to, że każde w podobny sposób może skończyć się każde przeziębienie, grypa czy zapalenie płuc. I niestety te "długie" infekcje są niezwykle trudne do zdiagnozowania i leczenia, głównie ze względu na mnogość potencjalnych objawów i brak ewentualnych metod testowania. Na potrzeby badania, którego wyniki opublikowano na łamach magazynu EClinicalMedicine, eksperci przeanalizowali dane od 10 203 osób biorących udział w badaniu Covidence UK dotyczącym populacji osób zakażonych koronawirusem. W momencie przeprowadzania tej analizy około 1343 osób miało infekcję COVID-19, a 472 infekcję dróg oddechowych, która uzyskała wynik negatywny na obecność COVID-19.