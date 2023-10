Reklama

W tym konkretnym przypadku nie przyniosło to jednak oczekiwanych skutków, bo choć igła wbiła się w lewy płat ciemieniowy, to dziewczynka przeżyła, a rodzice najwyraźniej nie spróbowali ponownie jej zamordować. Co ciekawe, kobieta nigdy nie cierpiała nawet na bóle głowy i gdyby nie rutynowe badanie, 80-latka pewnie nigdy nie dowiedziałaby się o obcym ciele.



Lekarze zapewniają, że pacjentka pozostaje pod stałą kontrolą lekarza prowadzącego, a jej zdrowie nie jest zagrożone (a przynajmniej przez obecność igły w głowie). Niemniej zdecydowali się nie przeprowadzać interwencji chirurgicznej, ponieważ mogłoby to przyczynić się do pogorszenia stanu kobiety. Szczególnie że już sama interwencja chirurgiczna w tym wieku obarczona jest podwyższonym ryzykiem, a obiekt przez 80 lat nie wyrządził kobiecie większej krzywdy.