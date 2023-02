18-latka dokonała sensacyjnego odkrycia w Jerozolimie. Znalazła 1600-letni skarb

Odkrycia dokonano na stanowisku archeologicznym "Miasto Dawida", gdzie według naukowców znajdują się pozostałości dawnej osady z czasów epoki Brązu i Żelaza. To ważne miejsce historii i religii judaistycznej i to właśnie tam prowadzone są od XIX wieku prace archeologiczne.

Zdjęcie Ruiny jednej z rzymskich budowli w "Mieście Dawida" / City of David

Archeolodzy w wykopaliskach często korzystają z pomocy wolontariuszy. Jedną z nich jest 18-letnia Hallel Feidman, która pomagała przesiewać piasek z ruin rzymskiej struktury. Podczas jednego z przesiewów kątem oka zobaczyła błyszczący przedmiot. Po skonsultowaniu się z archeologami dowiedziała się, że dokonała niezwykłego odkrycia.

W rogu sita widzę coś błyszczącego, innego, czego nie wiem zwykle zobaczyć. Natychmiast podeszłam do archeologa, a on potwierdził, że znalazłem złoty koralik. Wszyscy tutaj byli bardzo podekscytowani Hallel Feidman w rozmowie dla biura prasowego "Miasta Dawida"

Zdjęcie 18-letnia Hallel Feidman ze znalezionym koralikiem / City of David

Archeolodzy prowadzący wykopaliska w "Mieście Dawida" byli wręcz zszokowani odkryciem. W regionie niezwykle rzadko znajdowano złoto, a jeszcze rzadziej złote koraliki. W całym Izraelu do tej pory znaleziono ich tylko kilkanaście. Koralik Feidman to więc skarb jedyny w swoim rodzaju.

Zdjęcie Gdyby 18-letnia Feidman nie była wystarczająco spostrzegawcza, archeolodzy straciliby niezwykle ważny skarb / City of David

Pracownicy w "Mieście Dawida" podkreślają, że złoty koralik musiał należeć do niezwykle bogatych mieszkańców. Wskazują na to inne znaleziska w ruinach jak bogate naczynia i ceramika. Na podstawie wieku budynku oszacowali, że koralik musi mieć co najmniej 1600 lat.



Niezwykły skarb przykładem zaawansowanych technik

Archeologów zadziwia szczególnie kompleksowość złotego koralika. Został on stworzony z niewielkich kulek połączonych ze sobą za pomocą ciepła. Biorąc pod uwagę niewielki rozmiar biżuterii, wskazuje to na niezwykle żmudną i trudną pracę.

Wymagane jest dobre zrozumienie materiałów i ich właściwości, a także kontrola nad ciepłem, aby z jednej strony połączyć maleńkie kulki razem, aby stworzyć maleńki pierścień, a jednocześnie zapobiec przegrzaniu, które może doprowadzić do stopienia całego złota. Tylko profesjonalny rzemieślnik mógł wyprodukować taki koralik, co jest kolejnym powodem, że to znalezisko ma wielką wartość Dr Amir Golani, ekspert ds. starożytnej biżuterii z Israel Antiquities Authority, w rozmowie dla biura prasowego "Miasta Dawida"

Jak podkreślają badacze, technika ta nie pochodziła z Izraela, a z Mezopotamii i miała aż 4500 lat. Prawdopodobnie sam koralik został sprowadzony do Jerozolimy, jako element całego naszyjnika. A to wskazuje na to, że gdzieś mogą się kryć inne takie same koraliki.

Zdjęcie Mimo swoich niewielkich rozmiarów, koralik stanowi skarb o niezwykłe wartości dla archeologów /City of David