Naukowcy ostrzegają przed długotrwałym stosowaniem melatoniny, które może wiązać się z niewydolnością serca lub nawet zgonem. Nowe, szeroko zakrojone badanie to potwierdza.

Czy melatonina jest nam potrzebna?

Melatonina to hormon produkowany przez organizm w celu regulacji cyklu snu i czuwania. Na problemy z zaśnięciem lub jet lagiem często przepisuje się jej syntetyczną wersję w formie tabletek. W wielu krajach jest dostępna bez recepty. Stosowanie jej nawet przez dłuższy czas nie wywołuje uzależnienia.

Duże badanie stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo długotrwałego przyjmowania melatoniny

Badacze przeanalizowali pięcioletnią dokumentację medyczną ponad 130 000 dorosłych pacjentów w średnim wieku 56 lat cierpiących na bezsenność, którzy przyjmowali melatoninę przez okres co najmniej roku. Następnie porównano ją z wynikami osób, które nie zażywały melatoniny, choć tak samo miały problemy ze snem.

Wyniki były szokujące. U pacjentów, którzy stosowali terapię melatoniną przez 12 miesięcy lub dłużej, ryzyko wystąpienia niewydolności serca w ciągu pięciu lat było o około 90 proc. wyższe w porównaniu z osobami, które jej nie przyjmowały.

- Suplementy melatoniny są powszechnie uważane za bezpieczną i "naturalną" opcję wspomagającą lepszy sen, dlatego zadziwiające jest obserwowanie tak spójnego i znaczącego wzrostu liczby poważnych problemów zdrowotnych, nawet po zrównoważeniu wielu innych czynników ryzyka - powiedział autor badania, Ekenedilichukwu Nnadi.

- Jestem zaskoczona, że lekarze przepisują melatoninę na bezsenność i każą pacjentom stosować ją dłużej niż 365 dni, skoro melatonina, przynajmniej w USA, nie jest wskazana w leczeniu bezsenności - stwierdziła Marie-Pierre St-Onge, współautorka badania.

Regularne przyjmowanie melatoniny może oznaczać problemy z sercem

Chociaż nie ma dowodów na to, że suplementy z melatoniną bezpośrednio powodują choroby układu krwionośnego, naukowcy twierdzą, że potrzeba regularnego przyjmowania ich, aby ułatwić zasypianie, może być sygnałem, że organizm doświadcza problemów z sercem.

- Bezsenność może podwyższać ciśnienie krwi, poziom hormonów stresu i powodować stany zapalne - dodał dr Nnadi.

Chociaż badanie wykazało, że długotrwałe stosowanie melatoniny jest oznaką potencjalnych problemów z sercem, a nie przyczyną tych problemów, eksperci zgodzili się, że konieczne są dalsze badania nad możliwymi skutkami ubocznymi tego suplementu.

