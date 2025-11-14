Apple ogłosiło wprowadzenie do oferty nowych akcesoriów dla własnych telefonów. Wraz z serią iPhone 17 były to m.in. nowe smycze, a teraz debiutuje linia iPhone Pocket, która powstała we współpracy z pewną marką.

Akcesoria iPhone Pocket efektem współpracy Apple z ISSEY MIYAKE

iPhone Pocket to efekt współpracy Apple z marką ISSEY MIYAKE. Tak powstały specjalne kieszenie inspirowane koncepcją "jednego kawałka materiału". Produkt wykonano z materiału dzianinowego z prążkowaną i otwartą strukturą. Pomysł miał zaspokoić potrzeby klientów na zapewnienie dodatkowej przestrzeni na przechowywanie niewielkich przedmiotów.

Akcesoria iPhone Pocket dostępne są w różnych kolorach. Apple materiały prasowe

Wraz z iPhone Pocket udało się zachować charakter oryginalnych plis marki ISSEY MIYAKE. Do wyboru są dwie wersje kieszeni, które można nosić jak torbę lub też na ramieniu. Projektowanie odbywało się pod czujnym okiem specjalistów z Apple Design Studio, co umożliwiło wgląd na każdym z etapów przygotowań.

Apple i ISSEY MIYAKE łączy to samo podejście do dizajnu, w którym liczy się jakość wykonania, prostota i radość użytkowania

"Paleta kolorystyczna kieszeni iPhone Pocket została z rozmysłem zaprojektowana tak, aby pasować do wszystkich modeli i kolorów iPhonów, co pozwala użytkownikom na tworzenie własnych spersonalizowanych kombinacji" - dodaje Molly Anderson z Apple.

Ceny iPhone Pocket nie są niskie

Nowe akcesoria dla iPhone'ów nie są tanie. W rzeczywistości trzeba za nie zapłacić całkiem sporo. W wersji z krótszym paskiem jest to kwota 149,95 dol. (ok. 550 złotych), a z dłuższym 229,95 dol. (ok. 840 złotych). Tanio nie jest. Do wyboru są różne warianty kolorystyczne.

Czy iPhone Pocket kupimy także w Polsce? Na razie nic na to nie wskazuje. Produkt trafia do sprzedaży na wybranych rynkach i są to m.in. Stany Zjednoczone, Chiny, Francja, Włoch, Wielka Brytania czy Japonia. Na liście nie ma naszego kraju.

Ceny iPhone Pocket nie są niskie, ale Apple ma w ofercie także specjalne smycze, które również nie należą do najtańszych. Oryginalne paski na ramię w Polsce kosztują 319 złotych. Do tego dopasowane kolorystycznie oryginalne etui i robi się niemała sumka.

