Nadchodzi 10 przełomowych misji kosmicznych, które będą rewolucją

Światowe agencje kosmiczne, takie jak: NASA, ESA, CNSA, JAXA, czy prywatne firmy jak: SpaceX, w najbliższych latach planują serię ambitnych misji, które poszerzą naszą wiedzę o Układzie Słonecznym, Ziemi i dalszych zakątkach kosmosu. Wybraliśmy dziesięć kluczowych misji, których starty mają się odbyć już w 2026 roku i w kolejnych latach, skupiając się na lądowaniach na Księżycu oraz badaniach Marsa, planetoid i księżyców gazowych olbrzymów. Te przedsięwzięcia nie tylko przetestują nowe pojazdy i rakiety, ale także dostarczą danych kluczowych dla nauki, zmian klimatycznych i przyszłych załogowych wypraw, symbolizując globalną współpracę w eksploracji kosmosu.

Artemis II: Pierwszy w XXI wieku załogowy lot wokół Księżyca

W lutym 2026 roku NASA uruchomi misję Artemis II na rakiecie Space Launch System (SLS) z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego. Czterech astronautów, w tym Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen, okrążą Księżyc w statku Orion, pokonując dystans 1,4 miliona kilometrów. Misja ta, pierwsza załogowa w programie Artemis od czasów Apollo, przetestuje systemy podtrzymania życia, komunikację i manewry orbitalne, stanowiąc kluczowy krok ku stałej obecności ludzkości na Księżycu i przygotowania do lotów na Marsa.

Chang'e 7: Kompleksowa ekspedycja na południowy biegun Księżyca

Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna (CNSA) planuje start misji Chang'e 7 w drugiej połowie 2026 roku na rakiecie Long March z prowincji Hainan. Misja obejmie orbiter, lądownik, łazik i mini-sondę latającą, skupiając się na badaniu zasobów wodnych, geologii i warunków środowiskowych południowego bieguna Księżyca. To ambitne zadanie wzmocni pozycję Chin w eksploracji Księżyca. Misja ma na celu odkryć lód wodny pod powierzchnią (źródło wody, tlenu i paliwa) i tym samym utorować drogę do budowy pierwszych baz księżycowych.

MMX: Powrót próbek z Fobosa, księżyca Marsa

Japońska Agencja Eksploracji Kosmicznej (JAXA) wystartuje lądownik Martian Moon eXploration (MMX) w 2026 roku na rakiecie H3. Misja zbierze próbki z powierzchni Fobosa, nieregularnego księżyca Marsa, i zabierze je na Ziemię. Przedsięwizięcie ma na celu zbadać skład próbek powierzchni obiektu w poszukiwaniu wskazówek co do historii Układu Słonecznego i pochodzenia marsjańskich księżyców.

Draper Lunar Lander: Dostawa instrumentów naukowych na Księżyc

W 2026 roku, w ramach programu Commercial Lunar Payload Services (CLPS) NASA, wystartuje Draper Lunar Lander na rakiecie Falcon 9. Lądownik dostarczy na powierzchnię Księżyca instrumenty naukowe do badań geologicznych i testów technologii, w tym sensorów do monitorowania promieniowania i zasobów. Ta misja podkreśla rosnącą rolę sektora prywatnego w eksploracji, umożliwiając tanie i częste dostawy sprzętu badawczego na Księżyc.

Artemis III: Pierwsze w XXI wieku lądowanie ludzi na Księżycu

W połowie 2027 roku NASA przeprowadzi misję Artemis III na rakiecie SLS i lądowniku Starship HLS od SpaceX. Co ciekawe, wśród załogi ma znaleźć się pierwsza kobieta i osoba czarnoskóra. Misja ma wylądować w okolicach południowego bieguna i skupić się na badaniach lodowych kraterów, instalacji prototypu mobilnej bazy i prowadzić eksperymenty naukowe. Misja ta, jako kulminacja wczesnej fazy Artemis, utoruje drogę do międzynarodowej stacji Gateway i dalszych wypraw marsjańskich.

Hera: Badanie konsekwencji misji DART na planetoidzie

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) planuje start Hery w styczniu lub lutym 2027 roku na rakiecie Falcon 9. Sonda dotrze do systemu planetoid Didymos i Dimorphos aby przeanalizować efekty uderzenia impaktora sondy DART NASA z 2022 roku. Ma to na celu sprawdzenie, czy technologia zmiany trajektorii orbity kosmicznych skał jest efektywna i może ochronić w przyszłości Ziemię przed kosmiczną zagładą.

Intuitive Machines 4 (CP-22): Eksploracja księżycowego środowiska

W 2027 roku, w ramach kolejnej misji CLPS, firma Intuitive Machines 4 (CP-22) wystartuje misję na rakiecie Falcon 9. Celem jest lądowanie na Księżycu z instrumentami naukowymi NASA. Lądownik zbada środowisko powierzchniowe, zasoby i promieniowanie, wspierając rozwój technologii dla przyszłych załogowych lądowań. To czwarta misja firmy, podkreślająca innowacje w komercyjnej eksploracji lunarnej.

Chang'e 8: Testy technologii dla bazy księżycowej

Chińska CNSA uruchomi misję Chang'e 8 w 2028 roku na rakiecie Long March. Pekin wyśle na Księżyc lądownik do testowania technologii wykorzystania podziemnych zasobów in situ (ISRU), w tym produkcji tlenu z regolitu księżycowego. Misja zbada potencjał budowy stałych baz, badając glebę i warunki termiczne. To kluczowy etap chińskiego programu lunarnego, prowadzący do międzynarodowej współpracy.

ExoMars Rover (Rosalind Franklin): Poszukiwanie życia na Marsie

ESA, we współpracy z Roskosmosem (choć z wyzwaniami geopolitycznymi), planuje start ExoMars Rover w 2028 roku na rakiecie Proton. Rover Rosalind Franklin wyląduje na Marsie, wiercąc do 2 metrów pod powierzchnią w poszukiwaniu śladów dawnego życia i analizując geochemię. Wyposażony w zaawansowane instrumenty, dostarczy kluczowych danych o dawnej przyjazności Czerwonej Planety pod względem rozkwitu biologicznego życia.

Dragonfly: Dron na Tytanie w poszukiwaniu życia

NASA wystartuje Dragonfly w 2028 roku na rakiecie Falcon Heavy, kierując nowej generacji drona ku Tytanowi, księżycowi Saturna. Podróż ma potrwać 7 lat. Gdy misja znajdzie się już na Tytanie, pojazd użyje wirników do "skoków" po powierzchni. W ten sposób będzie mógł w krótkim czasie zbadać organiczne jeziora, wydmy i poszukać potencjalnych śladów życia. To innowacyjne przedsięwzięcie ma pozwolić odkryć tajemnice, w jaki sposób związki organiczne formowały się i samoorganizowały, prowadząc do powstania życia na obiektach pozaziemskich. Ta misja może być też wstępem do powstania nowej hipotezy o pochodzeniu życia we Wszechświecie.

