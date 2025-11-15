Nadchodzi 10 przełomowych misji kosmicznych, które będą rewolucją

Ogłosili 10 przełomowych misji kosmicznych. 2026 rok będzie rewolucyjny
Już w przyszłym roku ruszy nowa i fascynująca era misji kosmicznych, dzięki którym ludzkość będzie nie tylko mogła lepiej poznać bliskie Ziemi obiekty kosmiczne, ale również spróbować utworzyć na nich pierwsze kolonie. Naukowcy chcą też sprawdzić, czy przypadkiem życie istnieje również poza Błękitną Planetą, a jeśli tak jest, to jak tam powstało.
Światowe agencje kosmiczne, takie jak: NASA, ESA, CNSA, JAXA, czy prywatne firmy jak: SpaceX, w najbliższych latach planują serię ambitnych misji, które poszerzą naszą wiedzę o Układzie Słonecznym, Ziemi i dalszych zakątkach kosmosu. Wybraliśmy dziesięć kluczowych misji, których starty mają się odbyć już w 2026 roku i w kolejnych latach, skupiając się na lądowaniach na Księżycu oraz badaniach Marsa, planetoid i księżyców gazowych olbrzymów. Te przedsięwzięcia nie tylko przetestują nowe pojazdy i rakiety, ale także dostarczą danych kluczowych dla nauki, zmian klimatycznych i przyszłych załogowych wypraw, symbolizując globalną współpracę w eksploracji kosmosu.
Artemis II: Pierwszy w XXI wieku załogowy lot wokół Księżyca
W lutym 2026 roku NASA uruchomi misję Artemis II na rakiecie Space Launch System (SLS) z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego. Czterech astronautów, w tym Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen, okrążą Księżyc w statku Orion, pokonując dystans 1,4 miliona kilometrów. Misja ta, pierwsza załogowa w programie Artemis od czasów Apollo, przetestuje systemy podtrzymania życia, komunikację i manewry orbitalne, stanowiąc kluczowy krok ku stałej obecności ludzkości na Księżycu i przygotowania do lotów na Marsa.
Chang'e 7: Kompleksowa ekspedycja na południowy biegun Księżyca
Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna (CNSA) planuje start misji Chang'e 7 w drugiej połowie 2026 roku na rakiecie Long March z prowincji Hainan. Misja obejmie orbiter, lądownik, łazik i mini-sondę latającą, skupiając się na badaniu zasobów wodnych, geologii i warunków środowiskowych południowego bieguna Księżyca. To ambitne zadanie wzmocni pozycję Chin w eksploracji Księżyca. Misja ma na celu odkryć lód wodny pod powierzchnią (źródło wody, tlenu i paliwa) i tym samym utorować drogę do budowy pierwszych baz księżycowych.
MMX: Powrót próbek z Fobosa, księżyca Marsa
Japońska Agencja Eksploracji Kosmicznej (JAXA) wystartuje lądownik Martian Moon eXploration (MMX) w 2026 roku na rakiecie H3. Misja zbierze próbki z powierzchni Fobosa, nieregularnego księżyca Marsa, i zabierze je na Ziemię. Przedsięwizięcie ma na celu zbadać skład próbek powierzchni obiektu w poszukiwaniu wskazówek co do historii Układu Słonecznego i pochodzenia marsjańskich księżyców.
Draper Lunar Lander: Dostawa instrumentów naukowych na Księżyc
W 2026 roku, w ramach programu Commercial Lunar Payload Services (CLPS) NASA, wystartuje Draper Lunar Lander na rakiecie Falcon 9. Lądownik dostarczy na powierzchnię Księżyca instrumenty naukowe do badań geologicznych i testów technologii, w tym sensorów do monitorowania promieniowania i zasobów. Ta misja podkreśla rosnącą rolę sektora prywatnego w eksploracji, umożliwiając tanie i częste dostawy sprzętu badawczego na Księżyc.
Artemis III: Pierwsze w XXI wieku lądowanie ludzi na Księżycu
W połowie 2027 roku NASA przeprowadzi misję Artemis III na rakiecie SLS i lądowniku Starship HLS od SpaceX. Co ciekawe, wśród załogi ma znaleźć się pierwsza kobieta i osoba czarnoskóra. Misja ma wylądować w okolicach południowego bieguna i skupić się na badaniach lodowych kraterów, instalacji prototypu mobilnej bazy i prowadzić eksperymenty naukowe. Misja ta, jako kulminacja wczesnej fazy Artemis, utoruje drogę do międzynarodowej stacji Gateway i dalszych wypraw marsjańskich.
Hera: Badanie konsekwencji misji DART na planetoidzie
Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) planuje start Hery w styczniu lub lutym 2027 roku na rakiecie Falcon 9. Sonda dotrze do systemu planetoid Didymos i Dimorphos aby przeanalizować efekty uderzenia impaktora sondy DART NASA z 2022 roku. Ma to na celu sprawdzenie, czy technologia zmiany trajektorii orbity kosmicznych skał jest efektywna i może ochronić w przyszłości Ziemię przed kosmiczną zagładą.
Intuitive Machines 4 (CP-22): Eksploracja księżycowego środowiska
W 2027 roku, w ramach kolejnej misji CLPS, firma Intuitive Machines 4 (CP-22) wystartuje misję na rakiecie Falcon 9. Celem jest lądowanie na Księżycu z instrumentami naukowymi NASA. Lądownik zbada środowisko powierzchniowe, zasoby i promieniowanie, wspierając rozwój technologii dla przyszłych załogowych lądowań. To czwarta misja firmy, podkreślająca innowacje w komercyjnej eksploracji lunarnej.
Chang'e 8: Testy technologii dla bazy księżycowej
Chińska CNSA uruchomi misję Chang'e 8 w 2028 roku na rakiecie Long March. Pekin wyśle na Księżyc lądownik do testowania technologii wykorzystania podziemnych zasobów in situ (ISRU), w tym produkcji tlenu z regolitu księżycowego. Misja zbada potencjał budowy stałych baz, badając glebę i warunki termiczne. To kluczowy etap chińskiego programu lunarnego, prowadzący do międzynarodowej współpracy.
ExoMars Rover (Rosalind Franklin): Poszukiwanie życia na Marsie
ESA, we współpracy z Roskosmosem (choć z wyzwaniami geopolitycznymi), planuje start ExoMars Rover w 2028 roku na rakiecie Proton. Rover Rosalind Franklin wyląduje na Marsie, wiercąc do 2 metrów pod powierzchnią w poszukiwaniu śladów dawnego życia i analizując geochemię. Wyposażony w zaawansowane instrumenty, dostarczy kluczowych danych o dawnej przyjazności Czerwonej Planety pod względem rozkwitu biologicznego życia.
Dragonfly: Dron na Tytanie w poszukiwaniu życia
NASA wystartuje Dragonfly w 2028 roku na rakiecie Falcon Heavy, kierując nowej generacji drona ku Tytanowi, księżycowi Saturna. Podróż ma potrwać 7 lat. Gdy misja znajdzie się już na Tytanie, pojazd użyje wirników do "skoków" po powierzchni. W ten sposób będzie mógł w krótkim czasie zbadać organiczne jeziora, wydmy i poszukać potencjalnych śladów życia. To innowacyjne przedsięwzięcie ma pozwolić odkryć tajemnice, w jaki sposób związki organiczne formowały się i samoorganizowały, prowadząc do powstania życia na obiektach pozaziemskich. Ta misja może być też wstępem do powstania nowej hipotezy o pochodzeniu życia we Wszechświecie.
***
