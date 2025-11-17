Najdłuższy lot samolotem jest obecnie obsługiwany przez linie Singapore Airlines. Jest to połączenie z Singapuru do Nowego Jorku, które odbywa się w czasie niespełna 19 godzin. Wkrótce rekord zostanie pobity i planuje go ustanowić australijski Qantas we współpracy z firmą Airbus.

Najdłuższy lot samolotem to Project Sunrise

Australijskie linie lotnicze Quantas nawiązały współpracę z Airbusem i chcą w ten sposób zapewnić najdłuższy lot samolotem nazwany roboczo Project Sunrise. Będą to połączenia bezpośrednie z Sydney i Melbourne do Londynu lub Nowego Jorku. Rekordowo długa podróż ma trwać 22 godziny.

Nazwa jest nieprzypadkowa, bo w trakcie lotu pasażerowie będą mogli zobaczyć dwa wschody Słońca. Drugie nawiązanie odnosi się do "Double Sunrise" z czasów II wojny światowej.

Biorąc pod uwagę pozycję Australii na świecie, Qantas ma długą historię przełamywania barier w lotnictwie. Project Sunrise nie tylko pokona tyranię odległości, ale zasadniczo zmieni sposób, w jaki nasi klienci podróżują po świecie

Najdłuższy lot samolotem przebije obecny rekord w przypadku regularnych połączeń pasażerskich. Dla porównania jeszcze 80 lat temu pokonanie tak dużych dystansów zajmowało nawet ponad tydzień. Dziś wygląda to zupełnie inaczej.

Najdłuższy lot samolotem Airbus A350-1000ULR

Oczywiście do przebycia tak dużego dystansu bez międzylądowań potrzebna jest odpowiednia maszyna. Najdłuższy lot ma odbywać się samolotem Airbus A350-1000ULR, który w niedługim czasie ma trafić do floty australijskiego Quantas.

Airbus A350-1000ULR to specjalnie zmodyfikowany samolot pasażerski, który wyróżnia się przede wszystkim dodatkowym zbiornikiem na paliwo, który znajdzie się w centralno-tylnej części. To właśnie dzięki temu elementowi maszyna będzie w stanie spędzić w powietrzu aż 22 godziny.

Umieszczenie dodatkowego zbiornika na paliwo oznacza również mniej miejsc dla pasażerów. Samolot Airbusa będzie mógł zabrać na pokładzie 238 pasażerów. W standardowych wersjach maszyny jest to około 400 osób. Quantas zamówił 12 takich samolotów. Pierwszy z nich zostanie dostarczony pod koniec 2026 r. Natomiast komercyjne loty mogą rozpocząć się w pierwszej połowie 2027 r.

