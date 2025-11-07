Kometa 3I/ ATLAS to międzygwiezdny przybysz, który obecnie przelatuje przez Układ Słoneczny. Obiekt odkryto latem tego roku i jest to niespotykana okazja do zbadania kosmicznej skały, która do naszego systemu przyleciała z innego układu gwiezdnego. Nowe zdjęcia uchwycił marsjański orbiter Chińczyków.

Sonda Tianwen-1 sfotografowała kometę 3I/ATLAS w trakcie przelotu w pobliżu Marsa

Tianwen-1 to chińska misja kosmiczna, której celem jest Mars. W jej skład wchodzi orbiter badający Czerwoną Planetę od kilku lat. Kilka tygodni temu międzygwiezdna kometa 3I/ ATLAS znalazła się rekordowo blisko sąsiedniego świata. Agencje ESA i NASA postanowiły skierować na nią własne statki marsjańskie. To samo zrobiły Chiny.

Orbiter będący częścią misji Tianwen-1 sfotografował kometę 3I/ATLAS w trakcie bliskiego przelotu w pobliżu Marsa. Z informacji przekazanych przez Chińską Narodową Agencję Kosmiczną (CNSA) wynika, że zdjęcia udało się przechwycić w dniach 1-4 października.

Kometa 3I/ATLAS uchwycona przez sondę Tianwen-1. CNSA materiał zewnętrzny

Dane zebrane przez kamerę o wysokiej rozdzielczości zostały odebrane, przetworzone i wyświetlone przez naziemny system aplikacji. Zdjęcia wyraźnie pokazują charakterystyczne cechy komety, składające się z jądra i otaczającej je komy, o średnicy sięgającej kilku tysięcy kilometrów

Do zrobienia zdjęć Chińczycy wykorzystali kamerę obrazowania o wysokiej rozdzielczości (HiRIC) umieszczoną na pokładzie orbitera Tianwen-1. Jej możliwości są zbliżone do HiRISE z sondy Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) należącej do NASA. Obrazy zostały przechwycone z odległości około 28,96 mln kilometrów.

Kometa 3I/ATLAS leci przez Układ Słoneczny

Kometa 3I/ATLAS została odkryta na początku lipca 2025 r. i szybko stwierdzono, że jest to dopiero trzeci (potwierdzony) obiekt spoza Układu Słonecznego, który znalazł się w naszym systemie. Dwa poprzednie to Oumuamua oraz kometa 2I/Borisov.

Obiekt ma około 5,6 kilometra średnicy i przemierza Układ Słoneczny z prędkością ponad 200 tys. km/h. Dla astronomów jest to niebywała okazja do lepszego poznania takich międzygwiezdnych przybyszów, a więc nie dziwi, że w śledzenie 3I/ATLAS zaangażowało się całe środowisko.

Chińczycy przy okazji udowodnili, że ich orbiter Tianwen-1 jest przydatny podczas śledzenia odleglejszych obiektów kosmicznych. To ważny krok na celu do zrealizowania kolejnych misji tego typu.

Obecnie w trakcie realizacji jest misja Tianwen-2, która została wystrzelona w kosmos w maju 2025 r. Jej celem jest pobranie próbek z pobliskiej asteroidy, co dotychczas udało się dokonać tylko agencjom JAXA i NASA.

