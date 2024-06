Apple wprowadza istotne zmiany w gwarancji. Dotyczą uszkodzeń ekranu

Użytkownicy iPhone'ów lub smartwatchy Apple Watch do niedawna mogli liczyć na bezpłatne naprawy ekranów, gdzie stwierdzono pojedyncze pęknięcia na wyświetlaczach. Dotyczyło to sytuacji, gdy na urządzeniu nie było widocznych innych uszkodzeń lub też punktu uderzenia, które mogłoby doprowadzić do powstania usterki. Niestety firma zrezygnowała z takiej opcji i dla właścicieli sprzętów z logo nadgryzionego jabłka nie mamy dobrych informacji.

Reklama

Apple zmienia zasady realizacji napraw ekranów w ramach gwarancji

Do tego miesiąca Apple takie przypadki rozpatrywało w ramach standardowej gwarancji. Użytkownicy iPhone'ów czy zegarków z watchOS, gdzie stwierdzono jedynie pojedyncze pęknięcia, nierzadko w takich sytuacjach mogli liczyć na bezpłatną naprawę. Teraz to zmieniono.

Apple od czerwca przestało uwzględniać tego uszkodzenia w ramach standardowych warunków gwarancji, o czym raportuje kilka różnych źródeł. Naprawy te są obecnie rozpatrywane jako roszczenia z tytułu "przypadkowych uszkodzeń". W konsekwencji klienci zobowiązani są do poniesienia opłat.

Warto jednak dodać, że Apple wprowadziło te zmiany tylko w przypadku dwóch kategorii urządzeń. Są to iPhone'y oraz smartwatche Apple Watch. W przypadku iPadów oraz MacBooków klienci nadal mogą próbować uzyskać bezpłatną naprawę uszkodzonego w ten sposób ekranu.

Apple rozesłało informacje o wprowadzonych zmianach w tym tygodniu. Otrzymały je autoryzowane serwisy oraz pracownicy sklepów stacjonarnych producenta. W "rozporządzeniu" znalazły się szczegóły mówiące o tym, aby pojedyncze pęknięcia na ekranach iPhone'ów i Apple Watch traktować jako "przypadkowe uszkodzenia".

Wymiana ekranu w iPhone'ach bardzo kosztowna

Niestety nawet małe uszkodzenia ekranu będą teraz wymagały wymiany wyświetlacza na nowy, za co trzeba sporo zapłacić. W przypadku iPhone'ów nie jest to tania usługa. Według oficjalnego cennika iSpot (jednego z resellerów Apple w Polsce) jest to koszt na poziomie od 879 zł (modele SE 2. i 3. gen.) do aż 2309 zł (!) w przypadku telefonu iPhone 15 Pro Max.

Warto dodać, że autoryzowane serwisy Apple nie świadczą usług związanych z wymianą ekranów w zegarkach Apple Watch oraz iPadach.